台積電ADR連二日下跌 較台北交易溢價21%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三下跌1.2%，收在327.11美元，較台北交易溢價21%。

美國股市周三全面收低，輝達（NVIDIA）在內晶片股下跌，拖累那斯達克綜合指數創下近一個月來最差單日表現。市場再現對監管的疑慮，投資人持續將資金從近日漲幅較大的科技巨人轉向防禦性股票及價值股，市場輪動趨勢明顯加速。

那斯達克綜合指數下跌 238.12 點，跌幅1.00%，收在 23,471.75 點，創去年 12 月 17 日以來最大單日跌幅。標普 500 指數下跌 37.14 點，跌幅0.5%，報 6,926.60 點，為 2026 年首次連續兩日下跌。道瓊工業指數微跌 42.36 點，跌幅0.1%，收 49,149.63 點。

川普政府周二表示，輝達（NVIDIA）在出口 H200 AI 晶片至中國大陸前必須滿足新安全要求，加上佛州州長 Ron DeSantis 重申 AI 消費者保護計畫，輝達下跌 1.4%。費城半導體指數跌0.6%。

台灣加權股價指數周三上漲234.56點，漲幅0.8%，收在30,941.78點。台積電（2330）平盤收在1,710元。

個股名稱 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅 (%) 台北上市股票收盤價 溢價率 (%)

台積電 TSM US 2,068.25 -1.2% 1,710.00 21.0%

日月光投控 ASX US 298.44 +1.0% 294.50 1.3%

聯電 UMC US 55.58 +1.5% 54.00 2.9%

中華電信 CHT US 133.06 +0.5% 133.00 0.1%

指數 台積電 H200

相關新聞

美財長貝森特罕見點名亞幣 韓元勁揚、日圓回升

美國財政部長貝森特周三罕見點名表態韓元貶值過度，在韓元匯率滑向2009年以來最低價位之際，罕見口頭力挺韓元。

科技股回落加上國安管制疑慮 那斯達克創近一個月最大跌幅

美國股市周三全面收低，輝達（NVIDIA）在內晶片股下跌，拖累那斯達克綜合指數創下近一個月來最差單日表現。市場再現對監管...

美去年11月零售銷售成績 優於預期

美國去年11月零售銷售表現優於預期，主因是車輛購買回升，加上年終購物旺季消費充滿韌性，顯示美國去年第4季經濟呈現穩健成長...

美銀上季財報優於預期 花旗、富國銀表現失色

美國第二大銀行業者美國銀行（BofA）上季財報優於預期，反映淨利息收入（NII）成長近一成，以及金融市場震盪加劇推升交易...

末日博士羅比尼：AI效益抵銷關稅衝擊 轉彎看好科技力量

素有「末日博士」之稱的羅比尼（Nouriel Roubini），最近也都拋棄了他的「末日」論調，看好人工智慧（AI）將是...

美高檔百貨母公司聲請破產

美國高檔百貨沙克斯第五街（Saks Fifth Avenue）母公司沙克斯全球13日在美國聲請破產，是疫情以來規模最大的...

