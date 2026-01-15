台積電ADR連二日下跌 較台北交易溢價21%
台積電ADR周三下跌1.2%，收在327.11美元，較台北交易溢價21%。
美國股市周三全面收低，輝達（NVIDIA）在內晶片股下跌，拖累那斯達克綜合指數創下近一個月來最差單日表現。市場再現對監管的疑慮，投資人持續將資金從近日漲幅較大的科技巨人轉向防禦性股票及價值股，市場輪動趨勢明顯加速。
那斯達克綜合指數下跌 238.12 點，跌幅1.00%，收在 23,471.75 點，創去年 12 月 17 日以來最大單日跌幅。標普 500 指數下跌 37.14 點，跌幅0.5%，報 6,926.60 點，為 2026 年首次連續兩日下跌。道瓊工業指數微跌 42.36 點，跌幅0.1%，收 49,149.63 點。
川普政府周二表示，輝達（NVIDIA）在出口 H200 AI 晶片至中國大陸前必須滿足新安全要求，加上佛州州長 Ron DeSantis 重申 AI 消費者保護計畫，輝達下跌 1.4%。費城半導體指數跌0.6%。
台灣加權股價指數周三上漲234.56點，漲幅0.8%，收在30,941.78點。台積電（2330）平盤收在1,710元。
個股名稱 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅 (%) 台北上市股票收盤價 溢價率 (%)
台積電 TSM US 2,068.25 -1.2% 1,710.00 21.0%
日月光投控 ASX US 298.44 +1.0% 294.50 1.3%
聯電 UMC US 55.58 +1.5% 54.00 2.9%
中華電信 CHT US 133.06 +0.5% 133.00 0.1%
