世界經濟論壇：2026年 世界「站在懸崖邊緣」

彭博報導，世界經濟論壇一項針對全球一千三百名領袖與專家的調查顯示，受訪者認為二○二六年全球局勢將愈發受到貿易爭端和國家間衝突的威脅。調查指出，未來一年爆發的危機可能主要源於商業緊張局勢或實際軍事衝突。

受訪者將「地緣經濟對抗」和「國家間武裝衝突」列為兩大主要風險，這些回答甚至早於美國總統川普十月與中國領導人進行關鍵性貿易談判。而本月，川普對委內瑞拉發動攻擊並宣稱吞併格陵蘭島的意圖。

世界經濟論壇去年發布的「全球風險報告」聚焦烏克蘭衝突背景下的戰爭風險。

此次評估反映出決策者們深感不安——白宮現任者以強硬手段處理貿易和地緣政治問題，令盟友與對手都措手不及，北京方面也準備採取對等回應。

世界經濟論壇董事總經理Saadia Zahidi在報告序言中表示，「新的競爭格局正在形成。我們正目睹實體戰爭引發的動盪、為獲取戰略優勢而部署的經濟武器，以及社會日益加劇的分裂」。

該報告將世界描述為「懸於懸崖邊緣」，「地緣政治與地緣經濟」風險占據主導地位。報告是於八月十二日至九月廿二日期間對「全球學術界、商界、政府、國際組織及民間社會領袖與專家」的調查。

半數受訪者預計未來兩年前景將呈現「風雨飄搖」或「動盪不安」局面，較二○二五年報告顯著上升。若展望整個十年周期，該比例升至百分之五十七，但實際上較上次調查結果有所改善。

其中，「經濟風險」類別的預期惡化最為顯著。除前文提及的「地緣經濟對抗」威脅外，對經濟衰退、通膨及資產泡沫破裂的憂慮都有顯著加劇。