銀行財報喜憂參半 美股早盤下挫

中央社／ 紐約14日綜合外電報導

由於大型銀行發布的獲利報告讓投資人喜憂參半，華爾街股市主要指數今天開盤後再度走跌。

美聯社報導，今天開盤後不久，標普500指數下跌0.7%，道瓊工業指數下跌0.4%，那斯達克綜合指數下挫1%。

富國銀行（Wells Fargo）股價大跌4.6%，拖累美股走低，這家總部位於舊金山的銀行獲利與營收均不如預期。

美國銀行（Bank of America）獲利雖優於分析師預期，股價仍下跌3.8%；花旗集團（Citigroup）公布自家獲利報告後，股價一度呈現漲跌拉鋸，最近下跌1.1%。

