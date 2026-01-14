AI耗電恐推升民生電費 微軟擬與地方合作找電

科技巨擘微軟十三日承諾，將全額負擔在美國多個資料中心的電力成本，以避免當地居民因人工智慧（ＡＩ）用電需求激增，而面臨電費大幅上漲壓力。

法新社和路透報導，為保持美國在ＡＩ領域的競爭力，全美政界無不積極擴建資料中心、新增電力設施。然而，地方社區擔憂，這些高度耗能設施將導致民生電費上漲，並占用當地土地、水資源及其他自然資源。

微軟表示，公司將支付足以涵蓋自身用電成本的電力費率，並在有需要時與地方公用事業公司合作，擴增資料中心所需的電力供應。

此外，針對用水疑慮，微軟承諾其「補水量」將超過資料中心「耗水量」，並將開始公布各區域資料中心用水資訊與補水進度。

微軟副董事長兼總裁史密斯發布聲明說，「在科技公司本身獲利豐厚的情況下，業界若要求公眾共同承擔因ＡＩ而增加的電費，既不公平，在政治上也不切實際。」針對新措施的財務細節，微軟並未回應。

美國總統川普十二日率先在社群平台宣布此一消息。他表示聯邦政府一直與科技業者合作，確保他們「自行負擔」因用電產生的相關費用。美國將在十一月舉行期中選舉，在科技業者加速擴建大型資料中心背景下，電費上漲已成為敏感議題。

國際能源總署（ＩＥＡ）預估，目前美國資料中心用電已占全美百分之六至八，二○三五年預計還將進一步翻三倍以上。