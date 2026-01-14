世界經濟論壇年會將登場 「對話精神」作為主題

中央社／ 蘇黎世14日綜合外電報導

世界經濟論壇（WEF）年會預計下週登場，全球商業和政界領袖將齊聚瑞士滑雪度假勝地達沃斯（Davos），有鑑於當前局勢的不確定性，這次年會以「對話精神」為主題。

路透社報導，世界經濟論壇指出，將有超過130個國家的3000多名代表出席年會，其中包括64位國家元首及政府領導人。

此次年會要商討的議題眾多，包括如何應對美國總統川普（Donald Trump）版本的「門羅主義」（Monroe Doctrine），其目標是確立美國在西半球的主導地位，還有人工智慧（AI）如何改變世界等課題。

世界經濟論壇將這次年會的主題訂為「對話精神」，鑒於當前局勢的不確定性，各方齊聚一堂，共同探討商業和政治的未來發展方向為至關重要。

川普預計會前往達沃斯出席年會，中國將由國務院副總理何立峰率團與會。

另外，歐洲多位領導人也預計出席這場會議，外界將關注他們如何因應美國的挑戰，其中包含川普揚言要併吞丹麥自治領土格陵蘭。

今年世界經濟論壇的另一項要點，是各大石油巨擘渴望聽到川普推行他的能源議程，亦即鼓勵開採更多石油及天然氣，同時冷落風力、太陽能等綠色能源。

川普 美國

延伸閱讀

川普：美國控制格陵蘭對金穹飛彈防禦系統至關重要

川普攻擊鮑爾可逼Fed降息？克魯曼：將招致3大反效果

川普點名北約帶頭！稱美國一定要掌握格陵蘭「不然會被中俄搶走」

川普四處開戰場！華爾街戒慎恐懼 「大麥克交易」成最流行名詞

相關新聞

川普四處開戰場！華爾街戒慎恐懼 「大麥克交易」成最流行名詞

美股期指14日早盤全面下跌，反映交易人對川普與鮑爾的恩怨、川普一連串的行政命令、地緣政治局勢、不甚亮眼的財報序曲感到「戒...

川普攻擊鮑爾可逼Fed降息？克魯曼：將招致3大反效果

美國總統川普頻頻施壓力促聯準會（Fed）大幅降息，最新動作是把司法部武器化，以Fed大樓整修費用超支為名義，對Fed主席...

美股早盤／油金跳高！靜候高院關稅裁定 四大指數盡墨

市場靜候美國對伊朗動盪的反應，石油和黃金價格衝高，避險情緒升溫。同時，投資人消化銀行業財報，以及新出爐的經濟數據，美股1...

中日關係惡化？陸12月進口額創3年新高 貿易數據透露「1大訊息」

路透報導，海關13日公布的數據顯示，中國去年12月自日本的進口額創三年新高，儘管中國政府因日本政府涉台言論加大批評力道，...

亞股多收漲！東京政壇拋震撼彈「日股上揚」 伊朗局勢不穩油價回落

投資人推測日本可能提前大選而推升東京股市上揚，油價則在伊朗局勢不穩下回落，亞洲股市今天大多收高

怕惹「他」生氣？紐國央行聲援鮑爾被自家外長批評 日銀一理由未簽署

美國聯準會（Fed）主席鮑爾遭到刑事調查，全球央行總裁共發聲明力挺。但部分國家擔心此舉會惹惱美國總統川普，紐西蘭外交部長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。