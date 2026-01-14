擔心南韓出口太強？美財長稱韓元貶勢不符基本面 匯率應聲強彈1%
美國財政部表示，財政部長貝森特12日和南韓副總理兼經濟財政部長具潤哲會面，討論匯市與經濟議題。貝森特在會議上強調韓元最近的貶勢不符合南韓強勁經濟基本面，韓元兌美元14日盤中應聲升值1%。
根據美國財政部14日公布的聲明，貝森特強調匯市過度波動是不樂見的現象，並重申南韓經濟表現強勁，讓該國成為美國在亞洲的重要合作夥伴。貝森特和具潤哲也討論完整全面落實美國總統川普的南韓戰略貿易與投資協定，貝森特宣稱這項協議將進一步強化美韓經濟合作關係。
根據彭博資訊報價，韓元兌美元14日盤中最多升值1%，報1,461.23韓元兌1美元。韓元兌美元近來持續在17年低點附近遊走，上月一度貶破1,480韓元兌1美元。
