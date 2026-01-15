聽新聞
美銀上季財報優於預期 花旗、富國銀表現失色

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國銀行。（美聯社）
美國銀行。（美聯社）

美國第二大銀行業者美國銀行（BofA）上季財報優於預期，反映淨利息收入（NII）成長近一成，以及金融市場震盪加劇推升交易營收的影響。相較之下，出售俄羅斯事業衍生的虧損拖累美國第三大銀行花旗上季獲利下滑逾一成，精簡人力產生的資遣費則衝擊富國銀行（Wells Fargo）獲利。

美銀股價14日早盤不漲反跌，跌幅超過3%，富國銀行下挫逾4%，花旗則開高走低，跌逾1%。花旗股價2025年大漲65.8%，富國銀行和美銀分別漲32.7%與25.1%。

美銀14日公布，去年第4季營收比一年前成長7.1%至285.3億美元，高於分析師預估的279.4億美元；淨利增加12%至76億美元或每股98美分，也超越分析師預期的每股96美分。

美銀上季NII、交易營收與資產管理費營收全面上升，NII增加9.7%至158億美元，增幅大於分析師原本預估的7.8%；銷售與交易營收成長10%至45億美元，股票交易營收躍增23%。美銀上季併購諮詢費用營收增加6.1%，債券發行營收增加5.9%，但股票發行營收大減18%。

美銀執行長莫尼罕（Brian Moynihan）說：「基於消費者與企業顯露韌性，監管環境和稅務與貿易政策能見度提升，我們預期未來一年經濟將進一步成長…儘管許多風險揮之不去，我們仍對2026年美國經濟持樂觀看法。」

花旗同日公布的財報顯示，花旗去年第4季淨利比一年前下滑13%至24.7億美元或每股1.19美元，營收微增2%至198.7億美元。花旗董事會上月批准旗下俄羅斯部門AO Citibank賣給Renaissance Capital，這樁交易帶來約12億美元稅前損失，主要與貨幣轉換有關。

另一方面，富國銀行去年第4季淨利為53.6億美元或每股1.62美元，高於一年前的50.8億美元或每股1.43美元，但低於市場預期的每股1.67美元；總營收為212.9億美元，也不如市場預估。

富國銀行上季NII成長4%至123.3億美元，低於分析師原本預估的124億美元，該行預估今年NII將達到500億美元左右。資遣費推升支出也衝擊富國銀行上季獲利，該行上季支付6.12億美元資遣費，全季支出為137億美元。富國銀行截至去年9月底有近21.1萬名員工，這個數字去年底略高於20.5萬人。

美銀上季財報優於預期 花旗、富國銀表現失色

