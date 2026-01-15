緩解民眾電價激增疑慮 微軟：自願支付較高電費

科技巨擘微軟表示，在該公司建造資料中心的地區，將自願支付較高的電費，以化解當地居民對電費激增的疑慮。全美各地爭相興建人工智慧（AI）的基礎建設，引發電費攀升等疑慮，微軟為此提出解決方案。

微軟表示，該公司不只要支付資料中心的電費，也要負擔電網升級與增加電網供電的成本，讓這些成本不會轉嫁到當地居民身上。微軟副董事長兼總裁史密斯在聲明中指出：「展望未來，我想最低限度是給予這些社區信心，相信資料中心進駐時，不會提高電價」。他說，科技公司獲利豐厚，若要求公眾共同承擔AI增加的電費，既不公平，政治上也不切實際。

此外，針對用水疑慮，微軟承諾「補水量」將超過資料中心的「耗水量」，並將開始公布各區域資料中心的用水資訊與補水進度。

為保持美國在AI領域的競爭力，全美無不積極擴建資料中心、新增電力設施。然而，地方社區不免擔憂，這些高度耗能的設施將導致民生電費上漲，並占用當地土地、水資源及其他自然資源。

