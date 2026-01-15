亞幣走弱 央行干預壓力大

韓元兌美元持續走弱，14日一度下探至全球金融危機以來最低水準。日圓續貶，面臨160保衛戰，印尼央行表示，隨著印尼盾接近歷史低點，正插手干預匯市。

韓元兌美元14日一度貶值0.21%至1,479.14韓元，接近2009年3月以來最低點。今年開年才兩周，韓元兌美元就貶值2.26%，成為最弱亞幣，也名列全球貨幣末段班。南韓投資人這波資金匯出大潮，令南韓央行捍衛本國貨幣壓力愈來愈大。

美元在南韓的需求一直非常強勁，主要是當地投資人追逐美股投資，加上進口商要以美元支付貨款。根據韓國證券集保公司資料，南韓散戶投資人截至13日，買了大約價值22億美元的美國股票。韓元另一個壓力來源，是外國基金加速賣出南韓股票提現。

消息人士傳出南韓央行預定本周五邀集主要商業銀行代表，討論銀行現在的外匯儲備，鼓勵銀行將過多外匯儲備存至央行，央行將支付利息。