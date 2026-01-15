伊朗局勢緊繃 油價震盪走高

國際油價繼前市急升逾2%後，14日震盪走高。美國總統川普關於伊朗的談話，引發外界對伊朗原油供應前景的擔憂，原油價格一度升至去年10月底以來最高，西德州原油期貨（WTI）突破每桶61美元。

伊朗原油出口受擾前景，蓋過了委內瑞拉可能增加供應的影響。

布蘭特原油3月期貨14日一度跌1.2%至64.67美元，之後又曾上漲1.5%至每桶66.46美元，13日收盤大漲2.5%，至每桶65.47美元。美國西德州原油2月期貨14日一度跌1.2%至60.39美元，之後又上漲1.55%至62.1美元，13日結算價報每桶61.15美元，上漲1.65美元，漲幅約為2.8%。

美國總統川普13日在底特律福特汽車工廠出席活動時表示，他認為美國公民撤離伊朗是個好主意。此外，當記者問到油價時，他回答說，「很希望看到」油價在每桶53美元。

此外，在伊朗政府面臨1979年伊斯蘭革命以來最嚴峻抗議示威潮挑戰之際，川普再次對抗議示威者表示「援助正在途中」。原油交易者正密切關注伊朗的政治動盪和美國可能的干預，這可能威脅到該國每天約330萬桶的石油產量。

川普稍早還表示，將對與伊朗「做生意」的國家商品徵收25%關稅。凱雷能源路徑策略長Jeff Currie說：「地緣政治風險很高，這無疑是導致油價飆升的導火線。」