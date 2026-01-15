金屬行情燙 金銀銅錫創高「貶值交易」支撐漲勢

國際金屬價格延續年初強勁開局，黃金、白銀、銅和錫的價格14日同步改寫歷史新高，投資者看好美聯準會（Fed）將進一步降息，且地緣政治局勢持續升溫，中國大陸金融市場情緒復甦，都有助提振市場。

白銀突破90美元大關。就連倫敦錫價也來「湊熱鬧」，突破每噸51,000美元天價。大陸投資人瘋狂湧入推升金屬市場，延續長達三年的牛市。

白銀現貨價14日一度大漲5.6%，不只攻破每英兩90美元大關，還一口氣直奔91.8498美元，黃金現貨價也再創新高，勁揚1.16%至每英兩4,639.62美元。

錫在基本金屬表現最出色，一度上漲6%，超越2022年因疫情期間電子產業需求激增所創的紀錄。這種用於焊接的金屬長期以來被視為電腦產業指標，AI和資料中心投資強勁成長，各路資金同步湧入；銅價也重拾上漲勢頭。許多金屬都受益於製造業需求前景改善，包括AI等成長型行業需求。

貴金屬在2026年一開始便有強勁表現，延續去年漲勢。Fed主席鮑爾面臨刑事調查，再次引發外界對貨幣機構獨立性的疑慮。

避險需求也受到多項因素推升，包括美國總統川普逮捕委內瑞拉領導人、又威脅要拿下格陵蘭，以及伊朗爆發街頭抗爭。花旗集團分析師本周已上調國際金銀價格預測，預計未來三個月內，黃金將達到每英兩5,000美元，銀價上看100美元。

所謂「貶值交易」支撐這輪上漲行情，尤其是貴金屬市場。「貶值交易」是指投資者因擔憂政府債務一路飆升而拋售政府債券和貨幣。美元相對弱勢，以美元計價的大宗商品對許多買家來說便顯得便宜。去年金價上漲65%，白銀更是飆升近150%，兩者均創下1979年以來最佳年度表現。

Lotus資產管理公司投資長洪灝表示，黃金價格先動，通常代表市場對法定貨幣信心下降；所有資產都以黃金為基準衡量，那麼大多數資產現在看起來都很便宜，這對大宗商品，尤其是金屬來說，是一股強勁推動力。

中國金融市場樂觀情緒增強也起了推波助瀾作用。近幾周來，投資者紛紛湧入金屬期貨和股票市場。最新貿易數據顯示中國出口強勁，且工廠活動等領域也顯示出復甦跡象。

彭博資訊指出，由於全球礦場和冶煉廠難以滿足市場需求，今年供應預料將趨緊，基本金屬價格因此受益。去年銅市場曾遭遇多次重大衝擊，鋁在主要生產國中國面臨限制，第二大錫供應國印尼的錫出口也受限。

不過，也有不少人對工業金屬價格持謹慎態度。例如，花旗和高盛都預計銅價將在今年晚些時候回落。畢竟自2025年底以來中國實物需求一直疲軟。