美高檔百貨母公司聲請破產

美國高檔百貨沙克斯第五街（Saks Fifth Avenue）母公司沙克斯全球13日在美國聲請破產，是疫情以來規模最大的零售業破產案之一，震驚時尚產業。

沙克斯全球13日在德州依破產法第11章聲請破產，並在提交文件中估計，資產負債規模介於10億至100億美元之間。該公司說，旗下門市目前將維持營運。

這起破產案為美國精品時尚產業前景增添不確定性，也是沙克斯這個逾150年的百貨品牌的關鍵時刻。

沙克斯全球14日表示，已完成17.5億美元的融資方案，預計今年稍晚脫離破產保護。此舉距離沙克斯以26.5億美元併購競爭對手尼曼百貨（Neiman Marcus）僅一年多。2024年，時任執行長貝克主導由Saks母公司、加拿大哈德遜灣公司收購尼曼百貨，隨後將美國精品資產分拆，成立沙克斯全球，整合沙克斯第五街、尼曼百貨和波道夫·古德曼這三個逾百年來定義美國高端時尚的百貨品牌。

這筆交易以約20億美元的債務融資為基礎，投資人包含亞馬遜和Salesforce。然而，在交易完成短短數月後，相關債務卻暴跌至嚴重不良水準。