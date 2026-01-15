世銀上修2026年經濟成長 全球調升至2.6%

世界銀行上修了對今年經濟成長的預測，表示儘管全球經濟面對「歷史性」的貿易緊張升級，卻仍展現出令人驚訝的抗衝擊能力。世界經濟論壇（WEF）的最新調查顯示，受訪者認為2026年全球局勢將更加受到貿易爭端和國家間衝突的威脅。

世界銀行在13日發布的報告中指出，全球今年實質國內生產毛額（GDP）預估成長2.6%，高於去年6月預測的2.4%。美國今年的經濟預測，也由原先估計的1.6%大幅上修至2.2%。

世銀這份最新報告亦顯示，中國大陸2025年的經濟成長預估達4.9%，2026年則將成長4.4%，這兩個數字都高於原先的預測。

世銀也預測，全球通膨率在2026年可能小幅下降至2.6%，較先前預測低0.3個百分點。布蘭特原油2026年的價格預估將從2025年的平均每桶69美元，下跌至每桶60美元。

世銀說，創造就業仍是全球經濟該優先重視的範疇，因為未來十年間，新興市場將有約12億年輕人進入勞動年齡。

世銀雖上修對2026年全球成長預測，但今年的經濟成長速度與去年相比卻略為放緩。2025年由於企業與家庭因應美國總統川普的關稅政策而提前搶購商品，帶動貿易一度激增，再加上美國課徵高額進口關稅的實際衝擊較預期為小，人工智慧（AI）相關支出增加，共同推升去年全球經濟成長率達到約2.7%，優於世銀的預期。

世界銀行副首席經濟學家科塞說：「全球成長正變成在區間內移動。具備韌性，但成長沒有加速。」他指出，2023年以來，實質GDP成長率一直維持在2.6%至2.8%之間，低於疫情前十年的平均3.2%水準。

世銀在報告中提到，全球經濟展現出的韌性「相當顯著」，但仍具有偏向下行的風險，貿易緊張局勢再度升高的風險相當高。

WEF對1,300名領袖和專家的年度調查也顯示，2026年全球局勢將更加受到貿易爭端和國家間衝突的威脅。該報告將世界描述為「懸於懸崖邊緣」，「地緣政治與地緣經濟」風險占據主導地位。

世界經濟論壇董事總經理扎希迪在報告序言中表示，「新的競爭格局正在形成。我們正目睹實體戰爭引發的動盪、為獲取戰略優勢而部署的經濟武器，以及社會日益加劇的分裂。」

WEF將於下周在瑞士開會。調查指出，未來一年爆發的危機可能主要源於商業緊張局勢，或實際軍事衝突。

半數受訪者預計未來兩年前景將呈現「風雨飄搖」或「動盪不安」的局面，這一比例較2025年報告顯著上升。若展望整個十年周期，該比例升至57%，但實際上較上次調查結果有所改善。

WEF去年發布的《全球風險報告》，聚焦烏克蘭衝突背景下的戰爭風險，更早之前則將假新聞和通膨列為最緊迫的憂慮。