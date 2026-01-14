快訊

美股早盤／油金跳高！靜候高院關稅裁定 四大指數盡墨

老農津貼加碼？政院明拍板修法 國民年金及弱勢津貼近期也將檢討

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
市場靜候美國伊朗動盪的反應，石油和黃金價格衝高，避險情緒升溫。同時，投資人消化銀行業財報，以及新出爐的經濟數據，美股14日早盤四大指數齊跌。

道瓊工業指數14日早盤下挫0.3%，標普500指數下挫0.6%，那斯達克指數下挫1%，費城半導體指數下挫1%。輝達走低2%、台積電ADR走低1%。

油價站上去年10月來新高，布蘭特油價升破每桶66美元、過去四個交易日來大漲逾9%，主因市場憂慮美國可能攻擊伊朗，據報部分人員收到通知，建議撤離美國的卡達基地。

與此同時，美國最高法院14日將裁定川普關稅是否合法，若判決不利川普，政府雖然另有其他方法能開徵關稅，但市場可能還是會有負面反應。

最新經濟數據顯示，躉售價格的增幅小於預期，消費者買氣續強。美國去年11月生產者物價指數（PPI）上揚0.2%，低於市場估計。11月零售銷售成長0.6%，優於市場預期。

富國銀行上季營收遜預期，股價重挫4%；花旗財報擊敗預期，股價仍跌1%。

網路安全股走低，路透報導，北京當局要求陸企停止使用與美國和以色列相關的安全軟體，Palo Alto Networks和Check Point Software雙雙下挫。

