川普四處開戰場！華爾街戒慎恐懼 「大麥克交易」成最流行名詞

美股期指14日早盤全面下跌，反映交易人對川普與鮑爾的恩怨、川普一連串的行政命令、地緣政治局勢、不甚亮眼的財報序曲感到「戒慎恐懼」。關於如何在這些因素下交易，促成華爾街出現新的熱門名詞，也就是從期中大考即將來臨（Big Midterms Are Coming）縮略而來的「大麥克」（Big MAC）交易。

為刺激今年秋季期中選舉選情，川普四處開戰場，包括他駁斥摩根大通執行長戴蒙對刑事調查聯準會（Fed）主席鮑爾表達疑慮，他們也爭論信用卡利率上限。Ned Davis研究公司美國策略師克里索德說，川普各式各樣的行政命令，時常聚焦於美國民眾面臨的「負擔能力問題」，而這將是交易員在期中選舉前面對的市場主軸。

其他資產方面，白銀、黃金、錫、銅價均飆漲、加密貨幣也突破近幾周的區間整理。緊接著美國生產者物價指數（PPI）與零售銷售數據將公布，以及在上周五讓市場撲空的最高法院對川普關稅合法性的裁決，也可能在今日公布。

在川普的「唐羅主義」下，也就是外交政策偏重為投射美國霸權，投資人也將面對市場地緣政治風險加劇。格陵蘭與丹麥外長今日將於華府會見美國副總統與國務卿。