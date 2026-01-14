提升歐洲能源安全 德將首辦北海高峰會聚焦離岸風電

德國26日將在漢堡（Hamburg）首度主辦北海高峰會，邀集歐盟、北約領袖與企業代表，強化跨國能源合作，聚焦推動離岸風力發電與氫能基礎建設，提升歐洲能源安全。

德國聯邦政府將於26日主辦第三屆北海高峰會（North Sea Summit），根據聯邦政府新聞稿，總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，北海國家之間的合作，對建立經濟強健、安全且獨立的歐洲至關重要。

梅爾茨說，當前北海沿岸各國共同目標是「將北海打造為全球最大的清潔能源儲備區」，漢堡高峰會將為此奠定政策與合作方向。

根據聯邦政府說明，本屆高峰會將聚焦擴大北海沿岸國家在離岸風力發電與氫能基礎設施的跨境合作，推動建立更具效率、互聯互通的能源基礎建設，促進北海區域及歐盟層級的能源整合。

受邀與會者包括比利時、丹麥、法國、英國、愛爾蘭、盧森堡、荷蘭與挪威等北海沿岸國家，以及歐盟執委會；冰島與北約（NATO）則是首次受邀參與。

2022年俄烏戰爭爆發，為降低歐洲對俄羅斯能源進口依賴，加速發展再生能源，北海沿岸國家同年首度在丹麥艾斯比約（Esbjerg）召集舉辦北海高峰會。

第二屆則在2023年於比利時鄰近北海的小城奧斯坦德（Ostend）舉辦，期間各國領袖共同宣示，將把北海打造成「歐洲的綠色發電廠」。

然而德國近年推動離岸風電面臨不少挑戰，根據德新社（dpa）報導，德國去年8月在北海兩塊離岸風電區域進行招標時，未收到任何投標，為德國首次出現海上風電標售失敗的情況。產業團體指出，投資風險過高與成本壓力，是企業卻步主因。

根部聯邦政府新聞稿，本屆北海高峰會預計將通過多項政府間聯合聲明，並與北海國家簽署具體合作協議，同時也將協調各國政府與產業界的合作，希望在國家安全政策目標與市場現實間取得進一步平衡。