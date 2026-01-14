快訊

中日關係惡化？陸12月進口額創3年新高 貿易數據透露「1大訊息」

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
路透報導，海關13日公布的數據顯示，中國去年12月自日本的進口額創三年新高，儘管中國政府因日本政府涉台言論加大批評力道，引發外界擔憂其可能限制貿易往來。示意圖／AI生成
路透報導，海關13日公布的數據顯示，中國去年12月自日本的進口額創三年新高，儘管中國政府因日本政府涉台言論加大批評力道，引發外界擔憂其可能限制貿易往來。示意圖／AI生成

路透報導，海關13日公布的數據顯示，中國去年12月自日本的進口額創三年新高，儘管中國政府因日本政府涉台言論加大批評力道，引發外界擔憂其可能限制貿易往來。

中國12月從日本購買了價值164億美元的商品，創下2022年9月以來的單月最高紀錄。中國海關總署預定20日公布詳細數據。

根據世界銀行的數據，中國是日本僅次於美國的第二大出口市場，占日本總出口的18%。中國海關數據顯示，以美元計算，中國全年對日本的出口成長3.5%，進口增加5.5%。

自去年11月日本首相高市早苗在國會暗示，若「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」後，中日關係不斷惡化。日本企業，尤其是汽車製造商，擔心中國進一步收緊稀土出口。中國的出口管制清單涵蓋約1,100項兩用物項和技術，其中至少包括七類用於電機磁鐵的中重稀土，廣泛應用於汽車零組件及電動車。

另一組海關數據則顯示，儘管中國去年4月起開始限制稀土出口，但2025年全年稀土出口量仍創至少自2014年以來最高，分析人士認為此舉意在展示對華盛頓的籌碼。

若日本政府不撤回高市言論，分析人士不排除北京會採取措施，阻礙日本獲取這些關鍵礦物。

