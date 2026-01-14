亞股多收漲！東京政壇拋震撼彈「日股上揚」 伊朗局勢不穩油價回落

投資人推測日本可能提前大選而推升東京股市上揚，油價則在伊朗局勢不穩下回落，亞洲股市今天大多收高。

法新社報導，金屬價格持續攀升並且再創新高，其中白銀更勁揚逾4%，巿場預期美國聯邦準備理事會（Fed）今年將會降息是部分原因。

媒體報導，日本首相高市早苗計劃最早將於2月8日舉行國會大選。東京股市收漲1.5%，日圓匯價跌至2024年中以來新低。

民調支持度高的高市內閣已經通過122兆3092億日圓（約7680億美元）的新財政年度預算案，規模創新高。她承諾將盡速爭取國會通過，以因應通膨並且支撐全球第4大經濟體。

中國官方數據顯示，去年貿易總額突破45兆人民幣（6兆4000億美元），創歷史新高。香港恆生指數收漲0.6%，上海綜合指數微跌0.3%。

儘管美國總統川普調升關稅導致對美出口下滑，全球對中國商品的需求依然暢旺。

凱投宏觀（Capital Economics）分析師黃梓純（Zichun Huang）在報告中表示：「我們預期這種韌性將持續到2026年。」

至於其他亞股，台北、首爾、雪梨、新加坡、威靈頓、雅加達股巿收漲。馬尼拉股巿收跌。