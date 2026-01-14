怕惹「他」生氣？紐國央行聲援鮑爾被自家外長批評 日銀一理由未簽署

美國聯準會（Fed）主席鮑爾遭到刑事調查，全球央行總裁共發聲明力挺。但部分國家擔心此舉會惹惱美國總統川普，紐西蘭外交部長公開訓斥該國央行總裁簽署聲明，日本銀行（央行）總裁則未參與連署。

紐國外長皮特斯14日斥責央行總裁布蕾曼簽署聲明、介入美國內政，他14日在X平台發文寫道：「紐西蘭央行沒有職權、也不該涉入美國內政。我們提醒總裁恪守國家分際，專注於國內貨幣政策」。他同時表示，要是布蕾曼向外交部尋求建議，該部將給予相同意見，但布蕾曼沒這麼做。

這個事件凸顯各國政府在川普年代如履薄冰，尤其像紐西蘭這種小型的出口導向經濟體，當局擔心即便是多邊團結的象徵性舉措，也會被解讀為政治靠攏，恐招來報復，遭課關稅或貿易施壓。

另一方面，日銀總裁植田和男未簽署全球央行的聯合聲明。知情人士透露，由於事態敏感，日銀私下徵詢政府是否該簽署聯合聲明，但官員未能在聲明發布前回覆。這顯示日銀避開政治，而且日本提前大選在即，當局也不願惹惱美國。