怕惹「他」生氣？紐國央行聲援鮑爾被自家外長批評 日銀一理由未簽署

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國總統川普。美聯社
美國聯準會Fed）主席鮑爾遭到刑事調查，全球央行總裁共發聲明力挺。但部分國家擔心此舉會惹惱美國總統川普，紐西蘭外交部長公開訓斥該國央行總裁簽署聲明，日本銀行（央行）總裁則未參與連署。

紐國外長皮特斯14日斥責央行總裁布蕾曼簽署聲明、介入美國內政，他14日在X平台發文寫道：「紐西蘭央行沒有職權、也不該涉入美國內政。我們提醒總裁恪守國家分際，專注於國內貨幣政策」。他同時表示，要是布蕾曼向外交部尋求建議，該部將給予相同意見，但布蕾曼沒這麼做。

這個事件凸顯各國政府在川普年代如履薄冰，尤其像紐西蘭這種小型的出口導向經濟體，當局擔心即便是多邊團結的象徵性舉措，也會被解讀為政治靠攏，恐招來報復，遭課關稅或貿易施壓。

另一方面，日銀總裁植田和男未簽署全球央行的聯合聲明。知情人士透露，由於事態敏感，日銀私下徵詢政府是否該簽署聯合聲明，但官員未能在聲明發布前回覆。這顯示日銀避開政治，而且日本提前大選在即，當局也不願惹惱美國。

美國 日銀 Fed 聯準會 鮑爾 央行 紐西蘭

相關新聞

H200銷陸消息紛飛…路透爆當局不准海關進口 指示企業非必要別買

路透引述知情人士說法報導，中國大陸海關當局本周向報關代理人表示，不允許輝達（Nvidia）H200人工智慧（AI）晶片輸...

2025年全球智慧手機出貨量達12.6億台、年增1.9% 蘋果穩居第一

IDC 14日發布《全球季度手機跟蹤報告》，2025年第4季度全球智慧手機出貨量年增2.3%，達到3.363億台。儘管受...

亞股多收漲！東京政壇拋震撼彈「日股上揚」 伊朗局勢不穩油價回落

投資人推測日本可能提前大選而推升東京股市上揚，油價則在伊朗局勢不穩下回落，亞洲股市今天大多收高

美中強權角力加劇…川普關稅敲警鐘 柬埔寨降低對北京經濟依賴

面對美中之間日益加劇的超級強權競爭，柬埔寨正尋求降低對其長期盟友兼最大外資來源中國的依賴，以保護本國經濟

高市早苗有望提前大選、日圓走弱 日股續揚再創新高

市場對於日本首相高市早苗可能宣布提前大選以鞏固執政地位的預期升溫，加上日圓走弱提振出口類股表現，東京股巿今天大漲、再創新...

