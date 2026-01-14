聽新聞
H200銷陸消息紛飛…路透爆當局不准海關進口 指示企業非必要別買
路透引述知情人士說法報導，中國大陸海關當局本周向報關代理人表示，不允許輝達（Nvidia）H200人工智慧（AI）晶片輸入中國大陸。
知情人士透露，中國大陸政府官員14日也召集國內科技公司開會，明確指示這些業者除非必要，否則不要採購H200。消息人士說：「官員措辭很嚴厲，目前基本上就是禁令，但如果情勢改變，這項規定未來可能獲得調整。」
H200是輝達第二強大的AI晶片，也是目前美中關係主要熱點之一。消息人士表示，中國大陸當局未提供任何下達這些指令的理由，也未暗示這是正式禁令或暫時性措施。目前路透仍無法確定這些指令適用於H200晶片現有訂單，或只適用於新訂單。
