死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

H200銷陸消息紛飛…路透爆當局不准海關進口 指示企業非必要別買

三大法人買超近140億元助攻台股飆雙高 1,502檔上漲、77檔齊亮燈

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
路透報導，中國大陸海關已指示不允許進口輝達H200晶片。法新社
路透報導，中國大陸海關已指示不允許進口輝達H200晶片。法新社

路透引述知情人士說法報導，中國大陸海關當局本周向報關代理人表示，不允許輝達（Nvidia）H200人工智慧（AI晶片輸入中國大陸。

知情人士透露，中國大陸政府官員14日也召集國內科技公司開會，明確指示這些業者除非必要，否則不要採購H200。消息人士說：「官員措辭很嚴厲，目前基本上就是禁令，但如果情勢改變，這項規定未來可能獲得調整。」

H200是輝達第二強大的AI晶片，也是目前美中關係主要熱點之一。消息人士表示，中國大陸當局未提供任何下達這些指令的理由，也未暗示這是正式禁令或暫時性措施。目前路透仍無法確定這些指令適用於H200晶片現有訂單，或只適用於新訂單。

H200 美中關係 輝達 北京 晶片 AI

