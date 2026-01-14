美中強權角力加劇…川普關稅敲警鐘 柬埔寨降低對北京經濟依賴

快訊

中央社／ 金邊14日綜合外電報導
柬埔寨副總理孫占托（Sun Chanthol）接受金融時報訪問時說：「川普總統宣布在『解放日』祭出對等關稅措施，為我們敲響一記警鐘。我們不能只依賴一個國家。」 路透社
面對美中之間日益加劇的超級強權競爭，柬埔寨正尋求降低對其長期盟友兼最大外資來源中國的依賴，以保護本國經濟。

英國「金融時報」報導，中國是柬埔寨最大援助國與貿易夥伴，占柬埔寨外來投資總額的一半以上，同時也是柬埔寨出口導向製造業最主要的原料來源，使得柬埔寨在美國試圖削弱北京全球供應鏈角色的背景下，顯得格外脆弱。

美國總統川普去年一度揚言要向柬埔寨課徵49%對等關稅，金邊在後來的關稅談判中成功讓稅率降至19%，與其他東南亞鄰國水準相當。

分析人士曾將柬埔寨形容為「中國的衛星國」，但過去一年來，金邊已採取行動加強與美國的關係。

孫占托警告，小國「承擔不起選邊站的代價」。他說：「當大象打架時，你最好閃到一旁。柬埔寨能生存下來的方式，就是不選邊站。」

孫占托說，柬埔寨正努力分散投資來源，尋求來自美國、歐洲及巴西的資金。近幾個月來，他已在美國、加拿大、日本和韓國舉行投資說明會。

此外，柬埔寨也希望開拓美國以外的出口市場。美國目前仍是柬埔寨製造商品的最大出口目的地，占出口總額約40%。

孫占托說，金邊特別聚焦降低對中國投資與原料的依賴，是因為柬埔寨預期美國將對北京採取進一步行動，包括對出口至美國的產品實施更嚴格的原產地規定。

美國曾拋出一項重磅政策，揚言要對所有經由第三國「轉運」來美的中國商品課徵40%關稅，但未明確定義何謂「轉運」。

除了動盪的地緣政治環境外，金邊也面臨國內挑戰，包括與泰國長期的邊境衝突，以及境內龐大的網路詐騙犯罪網絡，都對觀光與經濟成長帶來衝擊。世界銀行（World Bank ）預估，柬埔寨去年經濟成長率放緩至4.8%，低於2024年的6%。

孫占托重申政府將嚴厲打擊網路詐騙，強調當局「非常重視」這項問題。

至於邊境衝突方面，川普斡旋達成的和平協議破裂後，泰柬去年12月再度爆發暴力衝突，雙方目前仍努力維持2025年底簽署的脆弱停火協議。

孫占托說：「我們必須以和平方式解決這個問題。柬埔寨需要和平，才能建設國家。」

面對美中之間日益加劇的超級強權競爭，柬埔寨正尋求降低對其長期盟友兼最大外資來源中國的依賴，以保護本國經濟

