星政府將發表財政預算案 商界籲促東協經濟一體化

新加坡政府將於2月發表新財政年度的預算案聲明，新加坡商界呼籲關注資源受限、打破增長瓶頸等議題，並建議可趁2027年擔任東協輪值主席國之際，推動東協經濟一體化、優化稅務制度等作為。

新加坡總理黃循財將於2月發表新財政年度的預算案聲明，並說明政府未來施政方針。國際會計機構PwC Singapore和新加坡工商聯合總會（SBF）近日聯合發布建議，呼籲新加坡政府關注商界資源受限、打破增長瓶頸、強化新加坡樞紐地位和建設包容型經濟等議題。

這2家機構12日提出18項建議，聚焦如何讓新加坡和本地企業在日益複雜的全球環境中提升競爭力，並透過吸引人才、加強東協經濟一體化和優化稅務制度等方式，把握發展機遇。

聯合早報報導，相關建議包含政府可考慮將新加坡發展為一個知識產權融資樞紐（IP financing hub），設立中心化的數位知識產權抵押登記處，提高透明度並加強風險評估；亦可推出官方支持的知識產權證券化平台，為創新型知識產權融資交易提供首損擔保。

新加坡工商聯合總會首席政策暨營運長穆薩（MusaFazal）在報導中指出，運用知識產權作為融資抵押品的能力有限，是阻礙新加坡成為創新中心的主要因素，主要是因為本地金融機構缺乏相關估值知識，且偏好傳統抵押品。

兩家機構建議，新加坡可趁2027年擔任東協輪值主席國之際，推動東協經濟一體化相關作為。黃循財曾表示，東協各國都希望加速一體化，但也必須正視成員國發展程度有落差的現況。他強調，東協的價值不在於主導性，而在於「召集力」，正因當前全球經濟局勢不確定性升高，愈來愈多大國希望深化與東協的連結。

相關建議也指出，新加坡政府預算案可透過優化稅制及外籍人力政策，進一步強化新加坡作為跨國企業全球或區域總部的樞紐地位；對於部分需具特定語言或文化知識的就業准證，可引入薪資門檻過渡性措施。

新加坡國務資政李顯龍日前在一場論壇上表示，擁有最大影響力的往往是東協的最大貿易夥伴，由於東協內部貿易僅占成員國國際貿易約2成，美國及中國等經濟體是東協成員國的主要貿易對象，構成影響力的來源。

他表示，「大國能夠推動、鼓勵、建言，甚至施壓，在一定程度上促使這些國家做大國希望他們做的事」，外部勢力能影響東協是個事實，東協則需要在這個情況下合作。