全球最富有人口 10天用完年度碳排量

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】全球富豪僅花費10天便耗盡全年的碳排放！樂施會調查指出，全球最富有的1%人口奢侈生活產生了巨大碳足跡，並導致貧困地區承擔不成比例的環境破壞與經濟損失。未來，若要達成1.5攝氏度的氣候目標，全球富豪必須在2030年前大幅削減九成以上的碳排放量。

年度碳排放消耗量

《衛報》報導，樂施會碳排放耗盡研究顯示，全球最富有1%的人僅需要10天，而最富有0.1%的人只需要3天，他們就能耗盡整年度的碳排放份額。另外，全球富豪不僅是多數碳排放的罪魁禍首，甚至大量投資污染嚴重的產業，總消耗量甚至高達40萬輛汽車的年排放量。

事實上，碳排放造成的後果往往由對氣候危機貢獻最小的人承擔，包括處於氣候崩潰前線的中低收入國家。舉例而言，英國最富有的1%人口在8天內產生的碳排放量，遠比最貧困的50%人口一年的碳排放量還要多，而後者往往受到更嚴重氣候傷害。

若要將全球升溫幅度控制在1.5攝氏度範圍內，全球最富有的1%人口必須在2030年前將其排放量減少97%。對此，樂施會強調最富有的個人和企業掌握不成比例的權力，並呼籲政府應提高氣候污染的巨額財富稅收。

富豪權力主導議程

《地球報》指出，隨著碳排放量的增長，氣候危機的影響也日益加劇，例如：極端天氣事件更頻繁且破壞性更大。樂施會氣候政策負責人達比表示，超級富豪和企業擁有巨大權力財富，促使他們對政策制定施加不公正的決策，甚至削弱氣候談判。

未來，透過嚴格規範濫用碳資源的行為，全球領導人有望讓世界重新實現氣候目標，並為人類和地球帶來更大環境收益。

