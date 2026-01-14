川普揮刀砍信用卡兩大財源 華爾街軟硬兼施保獲利

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普周二進一步呼籲國會議員支持《信用卡競爭法》，導致Visa和萬事達卡（MasterCard）股價重挫。美聯社
美國總統川普考慮動手修理銀行靠信用卡賺錢的兩大手段──利息收入和手續費收入，華爾街一方面趕緊想辦法求和，另一方面也不惜打一場硬仗。

美國的銀行高層私下對川普近日撂下的狠話感到憤怒，不過，彭博引述知情人士報導，其中有人打算拋出一些構想，例如推出利率上限 10% 的信用卡。知情人士也提到，也有人在考慮提供臨時利率優惠的促銷方案。

不過，內部人士也表示，如果用這些溫和的方案，仍安撫不了川普，華爾街可能會祭出慣用招數：發動強大遊說攻勢、針對消費者進行廣告宣傳，甚至是提出訴訟。

川普最近在社群媒體發文，要求信用卡業者利率定在10%上限，為期一年，引發一陣熱議。周二，他更進一步呼籲國會議員支持《信用卡競爭法》。這項跨黨派法案鎖定的目標，是銀行和支付公司每年向商家收取每年多達近2,000億美元的刷卡手續費。

摩根大通（JPMorgan Chase）財務長巴努（Jeremy Barnum）周二說：「各種因應做法都在考慮之列。」他表示，如果利率上限法生效，「對消費者和經濟都非常不利」。

銀行高層無不面臨短時間交出對策的壓力，因為川普已宣稱，如果業者不在1月20日前調降利率，就構成他所謂的違法。

分析師預測，若全面實施10%的信用卡利率上限，這業務的獲利將化為無有。摩根大通周二不斷被分析師追問此事，花旗集團、美國銀行和富國銀行等其他大型銀行，在周三發布業績時，也將遭到分析師拷問。

對Visa和萬事達卡（MasterCard）來說，川普考慮重提《信用卡競爭法》更是首當其衝，這項法案要求在兩大支付網路之外，必須讓商家有權選擇成本更低的替代路徑。這種機制目前已存在於簽帳金融卡（debit card）市場。

Visa 周二股價大跌 4.5%，創下去年 6 月 18 日以來最大單日跌幅。萬事達卡下跌 3.8%。

