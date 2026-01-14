快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
避險需求高漲，白銀再創歷史新高。路透
由於美國通膨數據低於預期，強化了聯準會（Fed）今年進一步降息的理由，再加上地緣政治局勢持續緊張，白銀價格周三再創歷史新高，黃金也同步走揚。

同時，倫敦錫價突破至每噸 51,000 美元的天價，中國大陸投資人瘋狂湧入推升金屬市場，延續了長達三年的牛市。

倫敦金屬交易所（LME）錫價一度大漲 4.3% 至 51,675 美元，超越了 2022 年因疫情期間電子產業需求激增所創下的紀錄。這種用於焊接的金屬長期以來被視為電腦產業的指標，隨著人工智慧（AI）和資料中心投資強勁成長，各路基金也同步湧入該市場。

白銀周三一度大漲 2.5%，觸及每英兩 89.1644 美元，金價也逼近歷史高點。12 月的核心通膨並沒有預期中那麼高，不過經濟學家表示，這數據是因為去年底創紀錄的政府長期關門而被人為壓低。

貴金屬在 2026 年一開始便有強勁表現，延續去年的漲勢。Fed 主席鮑爾面臨刑事起訴，再次引發外界對貨幣機構獨立性的疑慮。全球央行官員紛紛表態支持鮑爾，摩根大通執行長戴蒙則表示，政治干預可能適得其反。

避險需求也受到多項因素推升，包括美國總統川普逮捕委內瑞拉領導人、又威脅要拿下格陵蘭，以及伊朗爆發可能導致伊斯蘭政權垮台的街頭抗爭。花旗集團分析師本周上調了金銀預測，預計未來三個月內，黃金將達到每英兩 5,000 美元，銀價則上看 100 美元。

銀價周二突破每英兩 89 美元，創下歷史新高，隨後漲幅收斂。白銀去年的表現優於黃金，受惠於 10 月的軋空行情以及倫敦市場持續的供應吃緊，全年飆升近 150%。

截至新加坡時間上午 9 點 27 分，現貨金價上漲 0.6%，報每英兩 4,616.28 美元。銀價上漲 2.4%，報 88.9830 美元，鉑金和鈀金也紛紛走高。

銀價再創新高！錫價也來湊熱鬧 金價續漲

