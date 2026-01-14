波音2025年訂單近1200架！7年來首度超越空巴

根據今天公布的數據，波音公司（Boeing）去年拿下近1200架商用飛機訂單，為2018年以來首度超越歐洲競爭對手空中巴士（Airbus）。

法新社報導，這家美國航空業巨擘去年12月獲得175架訂單，使2025年全年訂單總數達到1173架。

空巴昨天公布，去年淨訂單量為889架飛機。

不過，由於2018年與2019年737 MAX發生致命空難後接連受挫，拖累這家美國公司，波音在尚未交付飛機的總數方面仍落後於空中巴士。

但波音今天也傳來利多消息，達美航空公司（DeltaAir Lines）訂購30架波音787夢幻客機，外加30架這款廣體客機的選擇權。

達美航空執行長巴斯蒂安（Ed Bastian）向美國財經媒體CNBC表示，達美是唯一沒有這款熱門機型的美國大型航空公司，但基於歐特柏格（Kelly Ortberg）自2024年接任執行長以來做的努力，公司對波音「充滿信心」。