英特爾和超微為什麼大漲？分析師曝原因

英特爾（Intel）周二大漲，有分析師認為這家晶片大廠在伺服器 CPU 以及晶圓代工方面頗有長進，也看好英特爾和超微（AMD）都會因為超大規模資料中心業者（hyperscaler）的需求而受益。

券商KeyBanc 將英特爾股票調高至「加碼」（overweight）。雖然英特爾在過去一年表現不錯，但大多和人工智慧（AI）實力無關。KeyBanc 分析師認為，這種情況可能正在改變。

KeyBanc 分析師 John Vinh 周一指出，英特爾最近從 AI 熱潮中獲益更多，他觀察到英特爾今年的伺服器 CPU 幾乎已經售罄。隨著大型雲端業者在資料中心擴建的支出不斷增加，他預計這股「強勁順風」會持續下去。

他表示，由於需求強勁，英特爾已考慮將伺服器 CPU 的平均售價調漲 10% 至 15%。

這股動能是Vinh 將英特爾股票評等從「同於大盤」調高至「加碼」的原因之一。他給了 60 美元的目標價，較周一收盤 44.06 美元還有 36% 的上漲空間。英特爾周二大漲 7.3%。

此外，Vinh 指出，包括亞馬遜 AWS、Google 和 Meta 在內的超大規模資料中心業者，目前都在評估將英特爾的 EMIB-T 進階封裝技術，用於自研晶片計畫。

Vinh 認為英特爾的 AI 策略「還在萌芽階段」，但他認為 EMIB-T 的進展可能成為股價動因。

他也表示，英特爾在 18A 製程的進展，「足以說服我們，它確實有實力成為業界的晶圓代工二哥，領先三星」。Vinh 提到，18A 的良率已提升至 60% 以上，且「足以量產」代號為 Panther Lake 的 Core Ultra 第 3 代系列處理器。

儘管比起台積電（2330）（台積電的 2 奈米製程良率已達 70% 至 80%），英特爾技術不是「頂尖」，但 Vinh 指出，60% 的良率已讓英特爾處於有利位置，足以從三星電子手中奪下二哥寶座，他說三星的良率還不到 40%。

同時，負責晶片製造的英特爾晶圓代工服務（IFS）已成功拿下蘋果這個大客戶。Vinh 表示，蘋果將在 18A 製程使用於 MacBook 和 iPad 的入門款 M 系列處理器，預計明年開始生產。

他進一步表示，兩家公司似乎也在討論利用英特爾即將推出的 14A 製程，生產用於 iPhone 的入門款 A 系列晶片，最快可能在 2029 年投產。

英特爾股價去年飆漲 84%，2026 年開局至今又上漲 27%。以今年以來的表現來看，英特爾在標普 500 指數中排名第三。

此外，KeyBanc 將超微目標價調高至 270 美元，這表示還有 30% 的上漲空間。超微股價過去一年大漲 77%。受此消息激勵，超微周二股價大漲6.4%。

Vinh 也表示，超微今年的伺服器 CPU 也幾乎售罄，且也考慮漲價。

Vinh 預計，超微 AI 圖形處理器（GPU）今年將創造營收約 140 億至 150 億美元，主要受惠於上半年對 MI355 GPU 的需求，以及下半年 MI455 GPU 的「大幅量產」。