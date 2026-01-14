日股開盤又刷新高！突破54,000點關卡 日圓續貶面臨160保衛戰

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日股創新高，日經225指數今天首度突破54,000點關卡。圖為13日時行人行經日股指數看板。歐新社
日本股市今天（14日）繼續創新高，市場預期首相高市早苗可能宣布提前舉行國會大選，時間很可能落在2月。

若確定舉行選舉，這將是高市早苗首次在選舉中直接面對日本選民。

日經225指數盤中勁揚1.17%，首度突破54,000點關卡，報54,178.09點；此前該指數在周二已大漲逾3%，刷新歷史高點。東證股價指數（Topix）也續創新高，上漲0.6%。

日圓兌美元匯率也進一步走弱，貶破159關卡，報159.19日圓，貶至自2024年7月以來最低水準；當時日本當局曾出手干預，以遏止日圓貶勢。

