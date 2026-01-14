搶市占！Meta聯手雷朋母公司擬將AI眼鏡產能衝上3,000 萬支

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Meta 去年 9 月在美國發表了售價 799 美元的最新款 Meta Ray-Ban Display。路透
彭博引述知情人士報導，Meta和 EssilorLuxottica （依視路陸遜梯卡） 正洽談在今年底前將 AI 智慧眼鏡的產能翻倍，力求搶占日益成長的需求，並藉此攔截競爭對手。

知情人士告訴彭博，由於 Ray-Ban Meta 系列眼鏡銷量穩定增長，Meta 提議在 2026 年底前將年產能提高至 2,000 萬支或更多。EssilorLuxottica是 Ray-Ban的母公司

知情人士指出，雙方甚至討論到，如果市場需求充足，未來將進一步建立生產超過 3,000 萬支的產能。不過他們也提醒，目前尚未做出最終決定。

從這些討論可以看見， Meta 有意將人工智慧（AI）策略延伸至可「完全掌控」（end-to-end）的硬體，藉此降低依賴競爭對手所生產的手機。產能大幅提升，也反映 Meta 信心十足，認為智慧眼鏡能跨越「早期使用者」階段，邁向大眾市場規模

知情人士表示，負責生產的EssilorLuxottica 產量已接近目前設定在 2026 年底前達到 1,000 萬支的目標。EssilorLuxottica 是全球最大的眼鏡製造商，旗下擁有雷朋、Oakley 等品牌，以及 Sunglass Hut 和 LensCrafters 等零售通路。如此強大的生產版圖與客戶群，為 Meta 擴大智慧眼鏡領先地位提供了大規模的發展平台。

目前 Meta 的策略重心正轉向擴增實境（AR）智慧眼鏡，並減少對全沉浸式 VR 頭戴裝置的投入。Meta 去年買下EssilorLuxottica 約 3% 的股份， Meta 得以更深入運用對方的製造技術和零售網路。

彭博另報導，Meta 開始從 Reality Labs 部門裁減 1,000 多名員工，準備將資源從虛擬實境（VR）與元宇宙產品，轉向 AI 穿戴式裝置及手機功能。

Meta 去年 9 月在美國發表了售價 799 美元的最新款 Meta Ray-Ban Display，首度在右側鏡片上加入直接顯示文字的功能。在上周拉斯維加斯的 CES 展上，Meta 表示，由於「需求空前熱烈且庫存有限」，已暫停這款新鏡框在英國、法國、義大利和加拿大的海外擴張計畫。

EssilorLuxottica 周二在法國交易股價由跌轉漲，收在0.7%。Meta 下跌1.7%。

Meta 將智慧眼鏡視為提供 AI 服務的關鍵管道，目前正和 Alphabet 和 OpenAI 等科技巨人展開競賽，力求主導下一代的科技發展。

RBC Capital Markets分析師指出，Ray-Ban Meta 智慧眼鏡的毛利率，預計將大幅低於 EssilorLuxottica其他產品線。不過分析師也表示，隨著銷量增加帶動營收成長並降低零件成本，這方面的壓力可望得到緩解。

