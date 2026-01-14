油價急漲逾2%！川普繼續威嚇伊朗令市場緊繃 金銀繼續創新高

國際油價周二（13日）急升超過2%，美國總統川普關於伊朗的談話，引發外界對伊朗原油供應前景的擔憂，原油價格升至去年10月末以來最高，西德州原油期貨（WTI）突破每桶61美元；金、銀價格盤中再創歷史新高，白銀一度突破每英兩89美元，投資人在評估美國利率的走向。

國際油價大漲逾2% 布蘭特回升至每桶65美元

伊朗原油出口受擾的前景蓋過了委內瑞拉可能增加供應的影響。

布蘭特原油3月期貨急升1.60美元，漲幅2.5%，結算價報每桶65.47美元。美國西德州原油2月期貨結算價報每桶61.15美元，上漲1.65美元，漲幅約為2.8%。

美國總統川普在底特律福特汽車工廠出席活動時向記者表示，他認為美國公民撤離伊朗是個好主意。此外，當記者問到油價時，他回答說，「很希望看到」油價在每桶53美元。

此外，在伊朗政府面臨1979年伊斯蘭革命以來最嚴峻抗議示威潮的挑戰之際，川普再次對抗議示威者表示「援助正在途中」。

原油交易者正密切關注伊朗的政治動盪和美國可能的干預，這可能會威脅到該國每天約330萬桶的石油產量。

油價在新年伊始走強，此前在供應過剩的預期推動下連續五個月下跌。這輪油價上漲，發生在美國干預委內瑞拉並抓捕其總統馬杜洛之際，隨後伊朗的抗議示威浪潮進一步惡化。這波反彈令先前押注下跌的投資人措手不及。

川普稍早還表示，將對與伊朗「做生意」的國家的商品徵收25%的關稅。凱雷能源路徑策略長Jeff Currie表示：「地緣政治風險很高，這無疑是導致油價飆升的導火線。」

PVM Oil Associates分析師John Evans表示，「石油市場正在消化地緣政治驅動因素的價格保護」，這些因素包括伊朗原油出口可能被排除在市場之外、委內瑞拉的動盪、圍繞俄烏戰爭的談判，以及美國有意控制格陵蘭等。

巴克萊分析師在一份報告中稱：「我們認為，伊朗的動亂使油價的地緣政治風險溢價每桶增加了約3美元至4 美元。」

金、銀價再創歷史新高 通膨數據鞏固聯準會降息預期

由於美國通膨數據鞏固了市場對聯準會今年降息的押注，以及持續的地緣政治和經濟不確定性推升避險需求，周二黃金創下歷史新高，白銀也創下新高。

現貨金價今天盤初續漲0.2%，報4595.61美元，13日盤中一度創下4,634.55美元的歷史新高。美國2月黃金期貨周二收低0.3%，報4,599.10美元。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示：「市場全線略顯積極的原因是良性的消費者物價指數（CPI）預示著聯準會未來降息的可能性增加。」

美國12月核心CPI較前月上升0.2%，年比上升2.6%，分別低於分析師預期的0.3%和2.7%。

美國總統川普表示樂見最新的通膨數據，而且這些數據支持他推動聯準會主席鮑爾降息的主張。

聯準會預期在1月27-28日的會議上維持利率不變，不過投資人目前預期今年將有兩次降息。利率降低往往有利於非孳息黃金。

David Meger說，地緣政治緊張局勢和對聯準會獨立性的質疑等基本面因素繼續支持避險黃金。此前川普政府對鮑爾展開刑事調查，市場對聯準會獨立性的擔憂與日俱增。

盛寶銀行策略師Ole Hansen表示：「年度大宗商品指數再平衡只剩一天，而市場在本應出現機械性賣出的階段依然表現強勁，這一點非常醒目。黃金和白銀輕鬆消化了這些賣盤，向投資者釋放出強烈訊號，並強化

了一種感覺：就目前而言，這列牛市列車仍有更遠的路要跑。」被廣泛追蹤的彭博大宗商品指數會每年會有一度重新調整權重，而為期五天的調整期在上周四展開。

德國商業銀行（Commerzbank）將其2026年年底的黃金價格預估上調至4,900美元。

其他方面，現貨白銀上漲2.1%至每英兩86.74美元，盤中稍早曾觸及89.11美元的歷史高點。

現貨白金持平於每英兩2,343.35美元；鈀金漲1.4%，至每英兩1,868.68美元。