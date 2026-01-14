快訊

獨／別嚇到！戴口罩領錢警示音會響 5家銀行試辦臉部辨識ATM

下周第2波寒流？他分析強冷空氣3大重要特徵 恐凍4天

聽新聞
0:00 / 0:00

美媒：北京只在特殊情況下 才會批准採購輝達H200晶片

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國科技新聞媒體The Information報導，北京當局只在特殊情況才會核准購買輝達（Nvidia）H200晶片。 路透
美國科技新聞媒體The Information報導，北京當局只在特殊情況才會核准購買輝達（Nvidia）H200晶片。 路透

美國科技新聞媒體The Information引述兩位知情人士報導稱，中國大陸政府本周告知部分國內科技公司，只有在用於大學研發實驗室等特殊情況下，才會批准採購輝達（Nvidia）的H200人工智慧（AI）晶片。

北京當局的這項最新指示顯示，中國大陸官方可能已認定，相較於讓國內AI開發者獲得先進海外算力的晶片，保護本土晶片產業更為重要。

The Information的報導指出，中國大陸政府官員下達的指示，刻意保持了模糊性。他們對一些本國科技公司說，只有在「必要」時才能購買這些晶片，但並未明確界定何為「必要」。

這種模糊性，為未來在中美關係若有改善，就能彈性寬鬆認定「必要」的立場，留下了空間。

這兩位消息人士透露，北京當局計劃再與更多企業召開會議，傳達相關指示，但尚不清楚屆時是否會出現新的指導意見。

輝達發言人對相關消息暫未發表評論。

目前也還不清楚中國大陸企業將如何執行政府的指導意見，以及政府會如何落實這最新指引。

彭博新聞先前則是報導，中國大陸最快本季度會批准進口輝達H200晶片，但部分領域要採購這顆晶片仍將受限。

H200 中美關係

延伸閱讀

走進老北京 胡同裡尋寶

日月光投控斥資28億擴產 旗下矽品購入聯合再生竹南廠房

國研院發表晶片封裝新架構

輝達盼在北士科打造「星艦3.0」…建築法規恐先解套 蔣萬安回應了

相關新聞

捍衛獨立性 多國央行總裁發聲力挺鮑爾

針對美國司法部對聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾展開刑事調查，全球多國央行總裁十三日發表聯合聲明，表示與鮑爾同一陣線。而三位聯準...

美國上月CPI年增2.7% 通膨降溫…川普再催降息

美國勞工統計局13日公布去年12月消費者物價指數（CPI），確認通膨壓力已明顯減輕，整體及核心CPI都與去年11月的低升...

智慧機供應鏈移出大陸未停歇 傳Google、蘋果將採取「這行動」

日本媒體報導，Google和蘋果今年將在中國大陸以外的國家，開發並生產高階智慧機，顯示美企再次邁出步伐，要將完整供應鏈移...

駁斥AI「末日敘事」 黃仁勳：極具殺傷力、將嚴重傷害產業

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳接受播客節目訪問時，駁斥人工智慧（AI）「末日敘事」的（doomer narrative...

美媒：北京只在特殊情況下 才會批准採購輝達H200晶片

美國科技新聞媒體The Information引述兩位知情人士報導稱，中國大陸政府本周告知部分國內科技公司，只有在用於大...

歐盟成員國間貿易下滑 2024年占整體GDP比率降至22%

歐盟執委會最新數據顯示，歐盟會員國之間的貿易下滑，是新冠疫情期間除外近十年來首見，儘管各國面對美中經濟威脅，努力提振歐洲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。