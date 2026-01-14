聽新聞
美媒：北京只在特殊情況下 才會批准採購輝達H200晶片
美國科技新聞媒體The Information引述兩位知情人士報導稱，中國大陸政府本周告知部分國內科技公司，只有在用於大學研發實驗室等特殊情況下，才會批准採購輝達（Nvidia）的H200人工智慧（AI）晶片。
北京當局的這項最新指示顯示，中國大陸官方可能已認定，相較於讓國內AI開發者獲得先進海外算力的晶片，保護本土晶片產業更為重要。
The Information的報導指出，中國大陸政府官員下達的指示，刻意保持了模糊性。他們對一些本國科技公司說，只有在「必要」時才能購買這些晶片，但並未明確界定何為「必要」。
這種模糊性，為未來在中美關係若有改善，就能彈性寬鬆認定「必要」的立場，留下了空間。
這兩位消息人士透露，北京當局計劃再與更多企業召開會議，傳達相關指示，但尚不清楚屆時是否會出現新的指導意見。
輝達發言人對相關消息暫未發表評論。
目前也還不清楚中國大陸企業將如何執行政府的指導意見，以及政府會如何落實這最新指引。
彭博新聞先前則是報導，中國大陸最快本季度會批准進口輝達H200晶片，但部分領域要採購這顆晶片仍將受限。
