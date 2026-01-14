台積電ADR小跌0.2% 較台北交易溢價22.6%
台積電ADR周二小跌0.2%，收在331.21美元，較台北交易溢價22.6%。
美股周二自歷史高峰回落，道瓊工業指數和標普 500 指數雙雙收跌。儘管有通膨溫和的利多，但摩根大通（JPMorgan）財報失利，加上川普打算對信用卡利率設限，拖累大盤走勢。不過，晶片股逆勢上漲，英特爾（Intel）和超微（AMD）大漲帶動半導體股上漲，抵銷了部分頹勢。
道瓊工業指數表現最弱，下跌398.21 點，跌幅 0.8%，收在 49,191.99 點。受金融股拖累 ，標普 500 指數下跌 13.53 點，跌幅 0.2%，以 6,963.74 點作收。那斯達克綜合指數小下跌 24.03 點，跌幅為 0.1%，收在 23,709.87 點。
費城半導體指數上漲1%，英特爾大漲7.3%，超微漲6.4%。儘投資人對半導體產業長期成長潛力仍持樂觀態度。
台灣加權股價指數周二上漲139.93點，漲幅0.5%，收在30,707.22點。台積電（2330）漲1.2%，收在1,710元。
個股名稱 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅 (%) 台北上市股票收盤價 溢價率 (%)
台積電 TSM US 2,095.83 -0.1% 1,710.00 22.6%
日月光投控 ASX US 295.82 +2.3% 289.50 2.2%
聯電 UMC US 54.80 -2.1% 54.90 -0.2%
中華電信 CHT US 132.50 -0.3% 133.50 -0.7%
