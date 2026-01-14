X平台全球大當機 數以萬計用戶受影響後已緩解

快訊

中央社／ 舊金山13日綜合外電報導

根據斷線追蹤網站Downdetector.com統計，全球數以萬計用戶反映無法登入社群平台X後，今天這波大規模當機情況已緩解。

路透社報導，Downdetector指出，這場故障約於美東時間上午9時（台灣時間晚上10時）開始，當時美國地區最多有逾2萬8300件與這個馬斯克（ElonMusk）平台相關的問題彙報，隨後回落至約700件。

在英國，相關回報自高峰超過8000件降至約130件；加拿大部分，早些時候也曾超過3200件，之後問題逐漸減少。該網站透過整合多方來源的狀態通報追蹤網路服務中斷情況。

針對當機原因，這家公司未立即回應路透社的置評要求。

實際受影響的用戶數可能與Downdetector顯示的數字不同，因這些回報皆由用戶自行提交。

2025年11月，Cloudflare網路故障一度因安全設定問題導致流量系統崩潰，短暫影響X平台的存取。幾天後，另一波服務中斷使美國數以千計用戶無法登入X。

