美國最新通貨膨脹率持穩 關稅調漲豁免緩和物價衝擊
美國政府今天公布，上個月通貨膨脹維持穩定，一如分析師預期。川普政府近幾個月擴大關稅調漲豁免範圍，納入一些關鍵農產品等項目，反映在去年最後幾個月物價並未大漲上。
法新社報導，美國勞工部公布，2025年12月美國消費者物價指數（CPI）與前1年同期相比升高2.7%，與11月漲幅相同；若與前月相比，12月CPI則上升0.3%，最大漲勢來自住房價格。
若扣除波動較大的食品和能源價格，12月美國CPI則較1年前同期上漲2.6%。
去年美國在總統川普（Donald Trump）關稅行動恐影響經濟的陰影下，民眾對於生活成本壓力的擔憂大增。隨著川普祭出一波波關稅，幾乎所有貿易夥伴國的貨品都受到影響，美國通膨也逐步升溫。
儘管美國商家陸續表示面臨成本升高，不過許多業者已搶在關稅預定調漲前囤貨來緩和衝擊，避免將增加的成本全部轉嫁給消費者。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言