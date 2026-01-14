美國最新通貨膨脹率持穩 關稅調漲豁免緩和物價衝擊

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國政府今天公布，上個月通貨膨脹維持穩定，一如分析師預期。川普政府近幾個月擴大關稅調漲豁免範圍，納入一些關鍵農產品等項目，反映在去年最後幾個月物價並未大漲上。

法新社報導，美國勞工部公布，2025年12月美國消費者物價指數（CPI）與前1年同期相比升高2.7%，與11月漲幅相同；若與前月相比，12月CPI則上升0.3%，最大漲勢來自住房價格。

若扣除波動較大的食品和能源價格，12月美國CPI則較1年前同期上漲2.6%。

去年美國在總統川普（Donald Trump）關稅行動恐影響經濟的陰影下，民眾對於生活成本壓力的擔憂大增。隨著川普祭出一波波關稅，幾乎所有貿易夥伴國的貨品都受到影響，美國通膨也逐步升溫。

儘管美國商家陸續表示面臨成本升高，不過許多業者已搶在關稅預定調漲前囤貨來緩和衝擊，避免將增加的成本全部轉嫁給消費者。

美國 川普 CPI

延伸閱讀

聯準會主席遭川普政府調查 彭博：全球央行正起草聲明挺鮑爾

北京出手？美襲委後對伊朗「磨刀霍霍」 陸學者分析取決川普1動作

不是伊朗！白宮暗示川普正在監控1地情勢 照片曝光掀熱議

伊朗示威屍體成堆恐6000死 哈米尼嗆川普「遲早被推翻」

相關新聞

捍衛獨立性 多國央行總裁發聲力挺鮑爾

針對美國司法部對聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾展開刑事調查，全球多國央行總裁十三日發表聯合聲明，表示與鮑爾同一陣線。而三位聯準...

美國核心CPI低於預期 美股期指一度衝高

美國上月核心通膨低於預期，美股期指一度聞訊衝高，但隨後走勢轉為整理。

駁斥AI「末日敘事」 黃仁勳：極具殺傷力、將嚴重傷害產業

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳接受播客節目訪問時，駁斥人工智慧（AI）「末日敘事」的（doomer narrative...

智慧機供應鏈移出大陸未停歇 傳Google、蘋果將採取「這行動」

日本媒體報導，Google和蘋果今年將在中國大陸以外的國家，開發並生產高階智慧機，顯示美企再次邁出步伐，要將完整供應鏈移...

美股早盤／通膨報喜！四大指數漲跌互見 費半勁揚

投資人評估最新的美國通膨數據，並研究剛起跑的企業財報季表現，美股13日早盤四大指數漲跌互見。

聯準會主席遭川普政府調查 彭博：全球央行正起草聲明挺鮑爾

彭博13日引述一位知情人士報導，美國川普政府大幅強化對聯準會的施壓後，全球央行官員正準備一份聲明，以展現與聯準會主席鮑爾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。