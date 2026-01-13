川普警告科技巨頭 AI用電自己付

美國總統川普表示，微軟將宣布相關措施，確保在因應ＡＩ需求、興建更多資料中心之際，美國民眾不會面臨電力費用上漲。

川普十二日在社群媒體發文表示，「我絕不希望美國人因為資料中心而支付更高的電費。因此，我的政府正與美國主要科技公司合作，要求他們對美國人民做出承諾，未來幾周我們將有許多消息可以宣布。」

川普說，儘管資料中心是ＡＩ熱潮的關鍵，但「興建這些設施的大型科技公司必須『自行負擔成本』」。他表示，微軟將進行「重大調整」，但未具體說明內容。

川普表示，樂見微軟努力抑制電力價格，並暗示其他公司也將做出類似承諾。他說，「微軟將自本周起進行重大調整，確保美國人不會因該公司的用電而『替他們埋單』，也就是支付更高電費帳單。」

微軟十二日並未立即回應川普的貼文。不過，微軟副董事長兼總裁史密斯（Brad Smith）計畫於十三日在華盛頓的一場活動中發表相關聲明。

隨著美國期中選舉將在今年底登場，川普正設法壓低消費者物價。儘管川普政府在各國ＡＩ競賽的過程中大力支持資料中心建設，但這波快速擴建導致部分相關電費暴漲，如今正威脅共和黨在國會的多數席次。這也讓美國電網的營運單位與監管機構感到棘手，他們必須設法分攤這筆成本，同時確保電力供應可靠且充足。

ＣＮＢＣ去年底報導，美國電力公司在八月向消費者收取的電費，較一年前上漲百分之六，包括那些設有許多資料中心的州。