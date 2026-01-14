捍衛獨立性 多國央行總裁發聲力挺鮑爾

針對美國司法部對聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾展開刑事調查，全球多國央行總裁十三日發表聯合聲明，表示與鮑爾同一陣線。而三位聯準會前主席與四位美國前財長也發表聯合聲明，批評川普政府此舉將破壞央行獨立性；大型投資機構的基金經理人則警告，此舉可能導致美債殖利率上揚，反而與川普想壓低利率的目標背道而馳。

彭博十三日引述一位知情人士報導，美國川普政府加強施壓聯準會，對鮑爾展開刑事調查，全球央行官員發表一份聯合聲明，展現與聯準會主席鮑爾團結一致。

包括歐洲、英國、瑞士和南韓等多國央行領導人在聲明中表示，「央行獨立性是保障物價、金融和經濟穩定的基石，這符合我們所服務公民的利益。因此，在充分尊重法治和民主問責的前提下，維護這種獨立性至關重要。」

他們說：「鮑爾主席為人正直，專注於履行職責，並堅定不移地致力於維護公眾利益」。

這次各國央行的聯手行動，凸顯出外界日益擔心全球最重要央行貨幣的自主權正遭到削弱。

這類集體行動以往通常僅用於應對二○○八年金融危機和疫情等全球性緊急事件，而非為某位央行總裁辯護。

至於我中央銀行是否參與這項力挺鮑爾的行動，央行不願對此議題表示意見。尤其正值台美去年簽署匯率聯合聲明，關稅協議也即將出爐。親近央行的金融圈人士表示，這種「他國事務」，不涉入恐怕才是央行最適當的選擇。

此外，多位美國央行與財政前高層官員在聲明中，把川普政府施壓鮑爾的方式比擬為新興市場政府才會祭出的手法，表示「這就是制度薄弱的新興市場制定貨幣政策的方式，並會對通膨及整體經濟運作帶來高度負面的後果。這種做法不應出現在美國，美國最大的優勢在於法治，而法治正是我們經濟成功的基礎。」

這紙聲明由葉倫、柏南克與葛林斯潘等三位聯準會前主席共同署名，參與連署的還包括四位前財長，包括曾在歐巴馬政府任職的蓋特納與陸伍、在小布希政府任職的寶森，以及在柯林頓政府任職的魯賓。聲明同時獲得跨黨派的前白宮經濟顧問連署。

債券基金經理人認為，川普政府透過威脅削弱央行在對抗通膨上的公信力，對金融市場帶來一大新風險。只要這種不確定性持續存在，交易者可能會讓美債殖利率維持在比原本應有水準更高的位置，進而推升房貸、企業貸款以及其他各類信貸的成本。

川普表示，他並不知情司法部的行動，而檢察官最終也未必真的會對鮑爾提起訴訟。不過，川普即將任命鮑爾的繼任者，這加深市場對聯準會可能過度降息、最終推升通膨的擔憂。