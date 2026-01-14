多國央行總裁挺鮑爾 譴責川普司法追殺

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

針對美國司法部對聯準會（Fed）主席鮑爾展開刑事調查，全球多國央行總裁13日發表聯合聲明，表示與鮑爾同一陣線。三位前Fed主席與四位前財長也發表聯合聲明，嚴詞批評川普當局此舉將破壞央行獨立性；大型投資機構的基金經理人則警告，此舉可能導致美債殖利率上揚，反而與川普想壓低利率的目標背道而馳。

包括歐洲、英國、瑞士和南韓等多名央行領導人在聲明中表示，「央行獨立性是保障物價、金融和經濟穩定的基石，這符合我們所服務公民的利益。因此，在充分尊重法治和民主問責的前提下，維護這種獨立性至關重要。」

此次各國央行聯手行動，凸顯外界日益擔心全球最重要央行貨幣的自主權正遭削弱。此類集體行動以往通常僅用於應付2008年金融危機和疫情等全球性緊急事件，而非為某位央行總裁辯護。

另外，多位Fed與美國財政前高層官員12日也聯合發聲明力挺鮑爾，把川普政府施壓鮑爾的方式比擬為新興市場政府才會祭出的手法。

