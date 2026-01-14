現代汽車市值 大增240億美元
南韓現代汽車集團股價周二（13日）收盤大漲10%，並創下歷史新高，且本月以來總市值激增約240億美元，主因現代集團上周在拉斯維加斯CES科技大展上，發表Atlas人形機器人，加上分析師也調高現代的股價目標，令投資人對現代集團的機器人技術進展大為振奮。
現代集團旗下多家子公司股價也同創新高，包括Hyundai Glovis物流公司，零件供應廠商Hyundai Mobis，以及資訊科技廠商Hyundai Autoever。
由於現代與輝達建立新夥伴關係，包括Atlas機器人，過去幾個月來已經使現代的實體人工智慧（PAI）業務備受關注，帶動現代集團相關股價上升。
南韓Eugene投資與證券公司分析師表示，投資人對現代的看法已經改變。現代的機器人與自駕車計畫有助於公司洗刷掉落伍的形象，而且股價本益比仍偏低，因此還有進一步上漲空間。目前現代的預估本益比為8.3倍，比Kospi指數平均本益比10倍還低出不少。
另外，現代集團子公司HD Hyundai Robotics公司將上市，也帶動市場人氣；生產Atlas的美國子公司波士頓動力（Boston Dynamics）目前的估值為100兆韓元，但公司表示目前還沒有IPO的具體計畫。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言