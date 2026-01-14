現代汽車市值 大增240億美元

南韓現代汽車集團股價周二（13日）收盤大漲10%，並創下歷史新高，且本月以來總市值激增約240億美元，主因現代集團上周在拉斯維加斯CES科技大展上，發表Atlas人形機器人，加上分析師也調高現代的股價目標，令投資人對現代集團的機器人技術進展大為振奮。

現代集團旗下多家子公司股價也同創新高，包括Hyundai Glovis物流公司，零件供應廠商Hyundai Mobis，以及資訊科技廠商Hyundai Autoever。

由於現代與輝達建立新夥伴關係，包括Atlas機器人，過去幾個月來已經使現代的實體人工智慧（PAI）業務備受關注，帶動現代集團相關股價上升。

南韓Eugene投資與證券公司分析師表示，投資人對現代的看法已經改變。現代的機器人與自駕車計畫有助於公司洗刷掉落伍的形象，而且股價本益比仍偏低，因此還有進一步上漲空間。目前現代的預估本益比為8.3倍，比Kospi指數平均本益比10倍還低出不少。

另外，現代集團子公司HD Hyundai Robotics公司將上市，也帶動市場人氣；生產Atlas的美國子公司波士頓動力（Boston Dynamics）目前的估值為100兆韓元，但公司表示目前還沒有IPO的具體計畫。