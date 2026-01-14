歐盟成員國間貿易下滑 2024年占整體GDP比率降至22%

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
歐盟執委會最新數據顯示，歐盟會員國之間的貿易下滑，是新冠疫情期間外近十年來首見。（路透）

歐盟執委會最新數據顯示，歐盟會員國之間的貿易下滑，是新冠疫情期間除外近十年來首見，儘管各國面對美中經濟威脅，努力提振歐洲單一市場貿易，仍未能扭轉頹勢。

英國金融時報（FT）報導，歐盟單一市場報告初稿顯示，歐盟成員國之間的貿易總額占歐盟整體國內生產毛額（GDP）比率已下滑，從2023年的23.5%降至2024年的22%。

若不計2021年封鎖抗疫對歐盟境內貿易的影響，這是2016年以來首見的年比負成長。同時，草擬並批准泛歐盟貨物標準需時更久，從2023年的3.2年增至2024年的四年。

以上數據凸顯出，歐洲央行（ECB）總裁拉加德等決策官員對內需市場「停滯」示警，有其根據。在美國提高關稅和中國大陸出口競爭加劇等威脅下，歐盟國家理應對彼此擴大出口才對。

執委會報告寫道：「單一市場是我們抵禦外部壓力的最佳資產，現在是進一步強化單一市場實力的時候了。」這份報告訂於本月稍後正式發布，最後版本內容仍可能更動。

報告指出，在專業人員資格認定、數位技術採納等歐盟通用標準方面已有改善，但其他方面則「顯著惡化」。報告警告，各國法規「碎片化」，「仍讓歐盟各地成立、經營公司既複雜成本又高，至今毫無改進」。

歐洲包裝業協會Europen祕書長史蒂芬說：「歐洲失去競爭力，大致是咎由自取。問題不僅因為法規繁重，也肇因於競爭力與永續性二元分化的錯誤意識形態，這種觀念誤以為兩者不能並存。」

歐洲官員先前表示，成員國之間貿易萎縮，也許是因為俄烏戰爭導致能源產品價格波動。

遊說組織BusinessEurope警告，歐洲企業發現，「對歐盟以外的市場出口，比單一市場內部貿易更有吸引力」。ECB估計，歐盟境內貿易的隱藏成本相當於65%的關稅，服務貿易隱藏成本更相當於100%的關稅。

歐洲製造商飽受能源與聘僱成本上揚之苦，美國提高關稅和亞洲產品競爭使情況雪上加霜。布魯塞爾當局已把加強單一市場整合視為提振歐盟經濟的核心對策。

