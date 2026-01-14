川普點名微軟 自付發電成本

美國總統川普表示，微軟將會宣布相關調整措施，以確保在因應AI需求、興建更多資料中心之際，美國民眾不會面臨電力費用的上漲。

川普周一（12日）在社群媒體發文表示：「我絕不希望美國人因為資料中心而支付更高的電費。因此，我的政府正與美國主要科技公司合作，要求他們對美國人民做出承諾，未來幾周我們將有許多消息可以宣布。」

川普說，儘管資料中心是AI熱潮的關鍵，但「興建這些設施的大型科技公司必須『自行負擔成本』」。他表示，微軟將會進行「重大調整」，但未具體說明內容。

川普表示樂見微軟努力抑制電力價格，並暗示其他公司也將做出類似承諾。他說：「第一個就是微軟，我的團隊一直與他們合作。微軟將自本周起進行重大調整，確保美國人不會因該公司的用電而『替他們埋單』，也就是支付更高電費帳單。」

隨著美國期中選舉將在今年稍後登場，川普正設法壓低消費者物價。