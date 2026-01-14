越南對美順差大增 被盯上

越南對美國的商品貿易順差，近幾季一度超越中國大陸，引發美國關注。美國下任駐越南大使提名人表示，欲解決美越兩國間「不平衡」的貿易關係。

路透報導，此時美越關稅談判仍懸而未決，而川普政府擬撤換美國駐越南大使，因現任大使納柏預定18日結束任期，接班人為職業外交官威克絲。威克絲去年10月獲得提名，正等候參議院同意任命。她認為，美越貿易關係需要修正，並已在去年12月告訴國會議員，若提名通過，將推動讓美國商品與服務能公平進入越南市場，並鼓勵越南在美國投資。

經季節調整後的最新數據顯示，去年1-10月越南對美國的商品貿易順差達1,442億美元，超越2024年的全年總額。更重要的是，去年第2、3季越南對美的商品貿易順差高於中國。美國的貿易夥伴中，同期只有墨西哥的貿易順差高過越南。

越南對美貿易順差大增，與中國對美貿易驟降緊密相關。去年第3季，中對美商品貿易順差額的年減幅接近50%、降至414億美元，而越南同期的順差則大增約43%至448億美元。不過在去年1-10月期間，中國對美的貿易順差仍高於越南。

川普當局一再指控中國商品在越南洗產地，而非法轉運至美的貨品，將遭課40%的美國關稅，但白宮至尚未說明非法轉運的判定標準。尤索夫伊薩東南亞研究所的研究員潘春勇說，華府持續關注非法轉運，相關議題的壓力可能居高不下，美國新大使上任後，壓力可能加劇。