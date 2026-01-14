越南對美順差大增 被盯上

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

越南美國的商品貿易順差，近幾季一度超越中國大陸，引發美國關注。美國下任駐越南大使提名人表示，欲解決美越兩國間「不平衡」的貿易關係。

路透報導，此時美越關稅談判仍懸而未決，而川普政府擬撤換美國駐越南大使，因現任大使納柏預定18日結束任期，接班人為職業外交官威克絲。威克絲去年10月獲得提名，正等候參議院同意任命。她認為，美越貿易關係需要修正，並已在去年12月告訴國會議員，若提名通過，將推動讓美國商品與服務能公平進入越南市場，並鼓勵越南在美國投資。

經季節調整後的最新數據顯示，去年1-10月越南對美國的商品貿易順差達1,442億美元，超越2024年的全年總額。更重要的是，去年第2、3季越南對美的商品貿易順差高於中國。美國的貿易夥伴中，同期只有墨西哥的貿易順差高過越南。

越南對美貿易順差大增，與中國對美貿易驟降緊密相關。去年第3季，中對美商品貿易順差額的年減幅接近50%、降至414億美元，而越南同期的順差則大增約43%至448億美元。不過在去年1-10月期間，中國對美的貿易順差仍高於越南。

川普當局一再指控中國商品在越南洗產地，而非法轉運至美的貨品，將遭課40%的美國關稅，但白宮至尚未說明非法轉運的判定標準。尤索夫伊薩東南亞研究所的研究員潘春勇說，華府持續關注非法轉運，相關議題的壓力可能居高不下，美國新大使上任後，壓力可能加劇。

越南 美國

延伸閱讀

聯準會主席遭川普政府調查 彭博：全球央行正起草聲明挺鮑爾

北京出手？美襲委後對伊朗「磨刀霍霍」 陸學者分析取決川普1動作

不是伊朗！白宮暗示川普正在監控1地情勢 照片曝光掀熱議

伊朗示威屍體成堆恐6000死 哈米尼嗆川普「遲早被推翻」

相關新聞

捍衛獨立性 多國央行總裁發聲力挺鮑爾

針對美國司法部對聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾展開刑事調查，全球多國央行總裁十三日發表聯合聲明，表示與鮑爾同一陣線。而三位聯準...

美國核心CPI低於預期 美股期指一度衝高

美國上月核心通膨低於預期，美股期指一度聞訊衝高，但隨後走勢轉為整理。

駁斥AI「末日敘事」 黃仁勳：極具殺傷力、將嚴重傷害產業

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳接受播客節目訪問時，駁斥人工智慧（AI）「末日敘事」的（doomer narrative...

美國上月CPI年增2.7% 通膨降溫…川普再催降息

美國勞工統計局13日公布去年12月消費者物價指數（CPI），確認通膨壓力已明顯減輕，整體及核心CPI都與去年11月的低升...

智慧機供應鏈移出大陸未停歇 傳Google、蘋果將採取「這行動」

日本媒體報導，Google和蘋果今年將在中國大陸以外的國家，開發並生產高階智慧機，顯示美企再次邁出步伐，要將完整供應鏈移...

越南對美順差大增 被盯上

越南對美國的商品貿易順差，近幾季一度超越中國大陸，引發美國關注。美國下任駐越南大使提名人表示，欲解決美越兩國間「不平衡」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。