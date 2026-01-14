川普要對與伊朗做生意國家加稅25% 美伊緊張升溫...油價衝高

美國總統川普12日宣布，「即刻起」對與伊朗「做生意」國家加徵25%關稅，比照先前對委內瑞拉原油課徵「二級關稅」作法，美國駐伊朗虛擬大使館也發布旅遊警示，要求在伊朗的美國公民「應立即離開」，各界緊盯美國是否攻擊伊朗，中東情勢山雨欲來，國際油價應聲上揚，美中關係也受牽動。

國際油價因伊朗局勢升溫而上漲，布蘭特13日一度升破每桶65美元關卡，西德州原油突破60美元大關，皆是去年11月以來首見。

另外，外界關注台灣是否受衝擊？據財政部統計，台灣2025年對伊朗出口僅4,029萬美元，主要以機械及電機設備、化學品最多。

川普在社群媒體發文表示：「即刻生效，任何和伊朗做生意的國家，都將為與美國做的任何及所有生意，繳納25%關稅。這項命令是最終且不得更改。」德黑蘭當局擴大鎮壓大規模抗議活動，13日首度坦承騷亂造成2,000多人死亡。川普日前放話，若伊朗政府殺害抗議者，美國不排除軍事介入。

伊朗主要貿易夥伴包括印度、土耳其和中國大陸，大陸是伊朗最大貿易夥伴，去年伊朗超過八成出口石油銷往大陸。2024年，兩國貿易總額達133.7億美元。

外媒分析，大陸作為伊朗最大貿易夥伴，可能受此影響。若新關稅全面落實，中國輸美商品現行稅率約20%，料將進一步推高至45%。川普與中國國家主席習近平去年底敲定的貿易休戰協議，可能名存實亡。

中國大陸外交部發言人毛寧13日回應，中方希望並支持伊朗保持國家穩定，反對干涉別國內政，強調關稅戰沒有贏家，中方將堅定維護自身正當合法權益。

各界也高度關注美軍是否對德黑蘭發動攻擊，被視為美軍準備攻擊前兆的「五角大廈披薩指數」網站，截至美東13日凌晨0時19分（台灣13日中午1時19分）左右，整體戒備狀態從稍早的第四級升至第三級。