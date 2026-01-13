美股早盤／通膨報喜！四大指數漲跌互見 費半勁揚

快訊

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美股13日早盤四大指數漲跌互見。法新社
投資人評估最新的美國通膨數據，並研究剛起跑的企業財報季表現，美股13日早盤四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數早盤下挫0.3%，標普500指數遊走平盤，那斯達克指數上揚0.3%，費城半導體指數上漲1%。輝達挫低0.1%、台積電ADR走高1%。

英特爾與超微（AMD）分別漲5%、6%，KeyBanc Capital Markets將兩家公司的股票評等，從「中立」升至「加碼」，原因是2026年的伺服器中央處理器（CPU）均大致銷售一空。

美國勞工統計局13日公布，去年12月的消費者物價指數（CPI）月增0.3%，年增2.7%，雙雙符合市場預期。剔除波動較大的糧食和能源價格的核心CPI，月增0.2%、低於外界估計；年增2.6%，更打平四年低點。

外界認為，聯準會Fed）在本月27、28日會議上，可能按兵不動。據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，市場估計今年將兩度降息1碼，預計在6月啟動。

TradeStation主管羅素說，鑒於Fed主席即將換人，今日數據大概不會對Fed政策有太大影響，但可望讓降息預期持續，有助支持風險胃納。

摩根大通（小摩）股價走低0.7%。這家投銀替美企財報季拉開序幕，僅管小摩的投資銀行收入意外減少，但整體表現優於預期。

L3Harris Technologies攀升2%，美國國防部擬於該公司飛彈部門，以可轉換優先證券的形式投資10億美元，強化美國政府與國防大廠之間的關係。

