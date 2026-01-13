快訊

美國核心CPI低於預期 美股期指一度衝高

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國上月核心通膨低於預期，美股期指一度聞訊衝高，但隨後走勢轉為整理。

美國勞工統計局13日公布，去年12月的消費者物價指數（CPI）月增0.3%，年增2.7%，雙雙符合市場預期。剔除波動較大的糧食和能源價格的核心CPI，月增0.2%、年增2.6%，略低於市場估計的0.3%、2.7%。

上月數據中，居住價格指數成長0.4%，是整體項目出現月增的最主要因素。另外，糧食價格月增0.7%、能源價格攀升0.3%。

CPI數據公布前，據芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具，市場估計Fed本月27、28日會議降息機率為5%，3月降息機率為25%、4月為38%，6月為68%。

Fed 美國 聯準會 美股

