聽新聞
0:00 / 0:00
美國核心CPI低於預期 美股期指一度衝高
美國上月核心通膨低於預期，美股期指一度聞訊衝高，但隨後走勢轉為整理。
美國勞工統計局13日公布，去年12月的消費者物價指數（CPI）月增0.3%，年增2.7%，雙雙符合市場預期。剔除波動較大的糧食和能源價格的核心CPI，月增0.2%、年增2.6%，略低於市場估計的0.3%、2.7%。
上月數據中，居住價格指數成長0.4%，是整體項目出現月增的最主要因素。另外，糧食價格月增0.7%、能源價格攀升0.3%。
CPI數據公布前，據芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具，市場估計Fed本月27、28日會議降息機率為5%，3月降息機率為25%、4月為38%，6月為68%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言