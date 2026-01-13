智慧機供應鏈移出大陸未停歇 傳Google、蘋果將採取「這行動」

日本媒體報導，Google和蘋果今年將在中國大陸以外的國家，開發並生產高階智慧機，顯示美企再次邁出步伐，要將完整供應鏈移出中國。

消息人士透露，Google的Pixel、Pixel Pro和Pixel Fold系列智慧機，將在越南進行「新產品導入」（NPI），較低階Pixel A系列則在中國研發。NPI包括開發、驗證、調整生產程序，是推出新電子裝備的最關鍵階段。參與NPI是供應商的獎章，表示有能力處理客戶的年度新品。

與此同時，據傳蘋果也考慮在印度與中國同時推動NPI，儘管這表示需要兩倍資源，才能順利進行。蘋果供應商人士說，蘋果NPI需要公司派駐200-300名工程師到供應商工廠，投資額相當驚人。

Google和蘋果多年來持續分散供應鏈，但由於其他地點沒有成熟的供應鏈，從零開始製造產品有其複雜性與難度，兩家公司的智慧機仍在中國NPI。

倘若Google和蘋果都在中國以外地區，成功開發智慧機，將是生產移出中國的一大成就，這意味非中國供應鏈網路與能力大幅升級。兩名知情人士說，Google已在越南量產高階智慧機、並進行部分驗證，在該國從頭開始製造新智慧機應該可行。