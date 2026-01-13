G7及盟友財長集會 商討降低對大陸稀土依賴

七大工業國集團和其他主要經濟體財政部長今天在華府集會。與會財長指出，他們討論如何降低對中國稀土依賴，包括設立價格下限以及建立新夥伴關係以逐步形成替代供應。

法新社報導，這項會議由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）召集，七大工業國集團（G7）成員國日本、英國、法國、德國、義大利、加拿大和美國的財政部長，以及澳洲、墨西哥、韓國和印度官員與會。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer），以及美國進出口銀行（Export-Import Bank）和摩根大通（JPMorgan）的代表也與會，但會後並未發布聯合聲明。

美國財政部在聲明中表示，貝森特這次會議旨在「討論確保和多元化關鍵礦產供應鏈的解決方案，尤其是稀土元素」，他對於各國將尋求「審慎去風險，而非與中國脫鉤」表示樂觀。

一位美國官員11日表示，貝森特將在會中敦促各國加緊努力，減少對中國關鍵礦產的依賴。中國近期對稀土出口實施嚴格管制，其中有關於對日本的供應是最新之舉。

日本財務大臣片山皋月昨晚告訴記者：「關於儘速降低對中國稀土依賴的必要性有廣泛共識。」

她表示，自己在會中提出G7和理念相近國家強化非中國稀土供應的短、中、長期政策作法。

片山表示：「這些措施包括創建諸如符合勞動條件和人權等標準的市場，以及運用各種政策工具，包括公共金融機構的支援、稅務和財政誘因、貿易和關稅措施、檢疫措施，以及訂定最低價格等。」她強調致力於採行相關措施的重要性。

無法立即與中國駐美國大使館發言人取得聯繫就此置評。