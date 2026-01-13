快訊

終止連4賣！外資買超157億元「這檔金融股」買超最多 但大賣面板雙虎

爺孫戀夢碎！75歲李龍基揭分手真相 驚爆曾與未婚妻一同被捕

好市多假日難停車！新竹人曝1招隨時有車位 會員：不要講出來

聽新聞
0:00 / 0:00

駁斥AI「末日敘事」 黃仁勳：極具殺傷力、將嚴重傷害產業

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
輝達執行長黃仁勳（圖）說，AI「末日敘事」將傷害整個產業。路透
輝達執行長黃仁勳（圖）說，AI「末日敘事」將傷害整個產業。路透

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳接受播客節目訪問時，駁斥人工智慧AI）「末日敘事」的（doomer narrative）說法，並表示散佈這種論調將對產業造成嚴重傷害。

黃仁勳接受No Priors採訪時說， AI「末日敘事」的說法毫無益處；更重要的是，散播這種論調的並非一般民眾，而是能左右政府決策的意見領袖及企業執行長。

他說：「坦白說，這極具殺傷力。我認為最近一些備受尊敬的人散佈末日論、世界末日論、科幻論，造成了很大的傷害。我知道我們大多數人從小就喜歡科幻小說，但這對人們、產業、社會及政府都沒有幫助。」

科技新聞網站Wccftech報導，雖然黃仁勳並未指名道姓，但他確實表示，那些推動AI監管的公司完全搞錯了方向。由此看來，他可能暗指Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei），後者曾公開支持AI監管，並聲稱這項科技會搶走「半數的白領工作」。黃仁勳希望AI能成為提高工作效率的工具，他認為AI可以解決勞動力持續短缺問題，機器人可以充當「AI移民」。

黃仁勳並表示，人工智慧大神」（god AI）要成為現實，還需要很久的時間，「或許有朝一日我們會擁有AI大神，而那一天的AI規模可能是聖經或銀河系等級」。他還說：「我不認為研究人員已有能力創造出AI大神，能夠極其出色地理解人類語言、基因組語言、分子語言、蛋白質語言、氨基酸語言，以及物理學語言，這種AI大神根本不存在。」

他說，在預言中的AI大神出現之前，應該儘可能利用AI來推動人類進步。

輝達 NVIDIA 黃仁勳 人工智慧 AI

延伸閱讀

輝達總部設計卡法規？議員揭「2建築難題」 蔣萬安允：一定會解決

黃仁勳曝「Rubin不用冷水機組」衝擊散熱股 大摩建議逢低買進四檔個股

蔡依林不忍了！出道26年首度點名告酸民 連黃仁勳也被扯邪教

AI教父分享兩大經營心法 黃仁勳：CEO會一直當下去　

相關新聞

駁斥AI「末日敘事」 黃仁勳：極具殺傷力、將嚴重傷害產業

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳接受播客節目訪問時，駁斥人工智慧（AI）「末日敘事」的（doomer narrative...

聯準會主席遭川普政府調查 彭博：全球央行正起草聲明挺鮑爾

彭博13日引述一位知情人士報導，美國川普政府大幅強化對聯準會的施壓後，全球央行官員正準備一份聲明，以展現與聯準會主席鮑爾...

續徵反傾銷稅…陸對美韓太陽能級多晶矽出手 這些企業都被點名

多晶矽是生產太陽能電池片、半導體矽襯底等產品的主要原料，也是新能源產業和資訊產業的重要基礎材料。大陸商務部今發布兩則與多...

路透：大陸趁低價大舉採購澳洲和阿根廷小麥 去年12月進口量激增

路透報導，船運數據顯示，去年12月澳洲和阿根廷總計向中國大陸出口了約62萬噸小麥，分別寫下2024年4月以及1997年來...

大陸祭反制！對美韓太陽能級多晶矽開徵反傾銷稅 最高稅率113.8%

大陸商務部公布對美國和韓國太陽能級多晶矽反傾銷及反補貼期終複審裁定，決定自2025年1月14日起，對美韓太陽能級多晶矽課...

力挺鮑爾！全球央行擬發聯合聲明 聲援Fed主席

彭博資訊報導，知情人士透露，全球央行官員正在草擬一份聲明，以表達對美國聯準會（Fed）主席鮑爾的支持；川普政府已對鮑爾展...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。