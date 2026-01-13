快訊

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普（右）第一任期在2017年11月宣布提名鮑爾（左）擔任聯準會主席。美聯社
美國總統川普（右）第一任期在2017年11月宣布提名鮑爾（左）擔任聯準會主席。美聯社

彭博13日引述一位知情人士報導，美國川普政府大幅強化對聯準會的施壓後，全球央行官員正準備一份聲明，以展現與聯準會主席鮑爾團結一致。

上述匿名知情人士說，該聯合聲明預料將以國際金融組織「國際清算銀行」（BIS）的名義發布，並開放各國央行簽署；由於時差，各央行行長還需要時間來斟酌措辭，最快可能13日發布。路透報導，BIS和聯準會未立即對彭博報導置評，無法立即核實。

BIS總行設於瑞士巴塞爾，會員包括許多國家的中央銀行，有各國央行的央行之稱，擔任各國央行和金融界合作的論壇。

紐約時報11日引述知情官員報導，華府聯邦檢察官辦公室已對鮑爾展開刑事調查，聚焦聯準會耗資25億美元的總部翻修工程，以及鮑爾是否就工程事項對國會做不實陳述。美國司法部上周已發傳票，事涉鮑爾去年夏天就翻修工程超支向國會所做的評論。

鮑爾11日罕見嚴詞聲明說，整修工程和國會證詞都只是「藉口」，真正目的在於施壓聯準會配合川普的貨幣政策。幾位聯準會前主席和共和黨幾位重要人物，均已齊聲批評川普政府的決定。

聯準會主席遭川普政府調查 彭博：全球央行正起草聲明挺鮑爾

