路透：大陸趁低價大舉採購澳洲和阿根廷小麥 去年12月進口量激增

路透報導，船運數據顯示，去年12月澳洲和阿根廷總計向中國大陸出口了約62萬噸小麥，分別寫下2024年4月以及1997年來最多，部份貿易商對此數量感到意外。

兩國的海關數據顯示，澳洲上個月運往中國的小麥數量是將近兩年新高，阿根廷同期運往中國的小麥更寫下1997年以來最多。

這個規模令一些貿易商相當意外，顯示中國對小麥的需求正在增加。2024和2025年中國國內小麥大豐收，一度減少了對小麥的進口需求。

12月的出口量尚不足以提振小麥價格，但分析師表示，中國未來幾個月預料會持續大規模購買小麥，可能會抑制全球供應過剩並支撐市場。

一位澳洲貿易商表示：「聽說他們買了一些，但這個數量完全出乎意料。」

根據Bendigo Bank Agribusiness彙編的穀物貿易商和港口的船運信息，12月至少有八艘船從澳洲駛往中國，共裝載了46萬噸小麥。

根據港口數據和羅薩里奧穀物交易所（BCR）的數據，12 月份至少有三艘船從阿根廷駛往中國，裝載了約 16 萬噸小麥。航運數據並不一定統計到所有貨物，因此實際出口量可能更高。

一位澳洲貿易商指出，從定價來看，阿根廷和澳洲將成為中國小麥的供應來源。

澳洲和阿根廷正進入收成季節。三位貿易商說，澳洲的小麥現在比大麥便宜，阿根廷的小麥甚至更便宜。

儘管如此，貿易商表示，中國並沒有急於下單。

阿根廷和澳洲的船運數據顯示，本月只有一艘船從阿根廷出發，裝載小麥運往中國，這可能意味著本月出口步伐放緩。根據中國海關的數據，在截至2024年6月的四年期間，中國平均每月進口近100萬噸小麥，遠高於其他進口國。但之後進口量放緩至每月約30萬噸，主要是來自加拿大的製粉小麥。從2024年12月到2025年2月，澳洲向中國出口了 24 萬噸小麥，阿根廷則沒有對中國出口小麥。