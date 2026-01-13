快訊

找好律師了！網紅Cheap委任前檢察官 回嗆雷虎「不是發律師函就能叫人閉嘴」

聯準會主席遭川普政府調查 彭博：全球央行正起草聲明挺鮑爾

新莊公車疑機械故障急切車道擦撞貨車 巨大撞擊力釀4名乘客受傷

路透：大陸趁低價大舉採購澳洲和阿根廷小麥 去年12月進口量激增

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
路透報導，船運數據顯示，去年12月澳洲和阿根廷總計向中國大陸出口了約62萬噸小麥，分別寫下2024年4月以及1997年來最多。圖／路透社
路透報導，船運數據顯示，去年12月澳洲和阿根廷總計向中國大陸出口了約62萬噸小麥，分別寫下2024年4月以及1997年來最多。圖／路透社

路透報導，船運數據顯示，去年12月澳洲阿根廷總計向中國大陸出口了約62萬噸小麥，分別寫下2024年4月以及1997年來最多，部份貿易商對此數量感到意外。

兩國的海關數據顯示，澳洲上個月運往中國的小麥數量是將近兩年新高，阿根廷同期運往中國的小麥更寫下1997年以來最多。

這個規模令一些貿易商相當意外，顯示中國對小麥的需求正在增加。2024和2025年中國國內小麥大豐收，一度減少了對小麥的進口需求。

12月的出口量尚不足以提振小麥價格，但分析師表示，中國未來幾個月預料會持續大規模購買小麥，可能會抑制全球供應過剩並支撐市場。

一位澳洲貿易商表示：「聽說他們買了一些，但這個數量完全出乎意料。」

根據Bendigo Bank Agribusiness彙編的穀物貿易商和港口的船運信息，12月至少有八艘船從澳洲駛往中國，共裝載了46萬噸小麥。

根據港口數據和羅薩里奧穀物交易所（BCR）的數據，12 月份至少有三艘船從阿根廷駛往中國，裝載了約 16 萬噸小麥。航運數據並不一定統計到所有貨物，因此實際出口量可能更高。

一位澳洲貿易商指出，從定價來看，阿根廷和澳洲將成為中國小麥的供應來源。

澳洲和阿根廷正進入收成季節。三位貿易商說，澳洲的小麥現在比大麥便宜，阿根廷的小麥甚至更便宜。

儘管如此，貿易商表示，中國並沒有急於下單。

阿根廷和澳洲的船運數據顯示，本月只有一艘船從阿根廷出發，裝載小麥運往中國，這可能意味著本月出口步伐放緩。根據中國海關的數據，在截至2024年6月的四年期間，中國平均每月進口近100萬噸小麥，遠高於其他進口國。但之後進口量放緩至每月約30萬噸，主要是來自加拿大的製粉小麥。從2024年12月到2025年2月，澳洲向中國出口了 24 萬噸小麥，阿根廷則沒有對中國出口小麥。 

小麥 澳洲 阿根廷 北京

延伸閱讀

川普曾當面說「我不喜歡你」 澳洲駐美大使陸克文將提前卸任

澳洲禁兒童社群 Meta關55萬帳號 替代性平台下載量激增

澳洲、日本 加速布局稀土

澳洲東南部叢林大火釀1死 維州12處火勢持續延燒

相關新聞

聯準會主席遭川普政府調查 彭博：全球央行正起草聲明挺鮑爾

彭博13日引述一位知情人士報導，美國川普政府大幅強化對聯準會的施壓後，全球央行官員正準備一份聲明，以展現與聯準會主席鮑爾...

路透：大陸趁低價大舉採購澳洲和阿根廷小麥 去年12月進口量激增

路透報導，船運數據顯示，去年12月澳洲和阿根廷總計向中國大陸出口了約62萬噸小麥，分別寫下2024年4月以及1997年來...

大陸祭反制！對美韓太陽能級多晶矽開徵反傾銷稅 最高稅率113.8%

大陸商務部公布對美國和韓國太陽能級多晶矽反傾銷及反補貼期終複審裁定，決定自2025年1月14日起，對美韓太陽能級多晶矽課...

大陸客戶買H200晶片必須預付全額？輝達澄清：沒有這樣的要求

輝達（Nvidia）一名發言人周二（13日）向路透澄清，表示該公司並沒有要求客戶在訂購H200晶片時，預先全額付款。

續徵反傾銷稅…陸對美韓太陽能級多晶矽出手 這些企業都被點名

多晶矽是生產太陽能電池片、半導體矽襯底等產品的主要原料，也是新能源產業和資訊產業的重要基礎材料。大陸商務部今發布兩則與多...

力挺鮑爾！全球央行擬發聯合聲明 聲援Fed主席

彭博資訊報導，知情人士透露，全球央行官員正在草擬一份聲明，以表達對美國聯準會（Fed）主席鮑爾的支持；川普政府已對鮑爾展...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。