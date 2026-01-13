快訊

大陸祭反制！對美韓太陽能級多晶矽開徵反傾銷稅 最高稅率113.8%

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸14日起，對美韓太陽能級多晶矽課徵反傾銷稅，並對美國太陽能級多晶矽課徵反補貼稅。（新華社）
大陸商務部公布對美國和韓國太陽能多晶矽反傾銷及反補貼期終複審裁定，決定自2025年1月14日起，對美韓太陽能級多晶矽課徵反傾銷稅，並對美國太陽能級多晶矽課徵反補貼稅，其中美國業者面臨的反傾銷稅最高達57%，韓國業者最高更達113.8%。

太陽能級多晶矽主要用於太陽能級單晶矽棒和定向凝固多晶矽錠的生產，是生產晶體矽光伏電池的主要原料。

根據大陸商務部公告，美國業者面臨的反傾銷稅稅率在53.3%至57%，韓國業者的稅率則在4.4%至113.8%。

在反補貼稅部分，美國業者面臨的稅率在0至2.1%。

