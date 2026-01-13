聽新聞
0:00 / 0:00
大陸祭反制！對美韓太陽能級多晶矽開徵反傾銷稅 最高稅率113.8%
大陸商務部公布對美國和韓國太陽能級多晶矽反傾銷及反補貼期終複審裁定，決定自2025年1月14日起，對美韓太陽能級多晶矽課徵反傾銷稅，並對美國太陽能級多晶矽課徵反補貼稅，其中美國業者面臨的反傾銷稅最高達57%，韓國業者最高更達113.8%。
太陽能級多晶矽主要用於太陽能級單晶矽棒和定向凝固多晶矽錠的生產，是生產晶體矽光伏電池的主要原料。
根據大陸商務部公告，美國業者面臨的反傾銷稅稅率在53.3%至57%，韓國業者的稅率則在4.4%至113.8%。
在反補貼稅部分，美國業者面臨的稅率在0至2.1%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言